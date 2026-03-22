14. brigādes karavīri no Kupjanskas virziena lūdz atbalstu

22:37, 22. marts 2026
Portāla Dialog.UA redakcijā vērsušies Ukrainas Bruņoto spēku 14. atsevišķās mehanizētās brigādes karavīri, kuri pilda kaujas uzdevumus Kupjanskas virzienā. Aizstāvji informē par steidzamu nepieciešamību pēc transportlīdzekļa frontes vajadzībām.

VIDEO. “Viņš bija kā tētis, kura man visu dzīvi trūka…” Laura traģiskajā Madonas avārijā zaudēja tuvu cilvēku
Sievietes, esiet uzmanīgas: šie augi mājās var ienest vientulību un nelaimi
“Guli, guli.” Madonas traģiskās avārijas aculiecinieka rīcība liek šausmās saķert galvu 178
Pēc karavīru teiktā, transports frontes apstākļos ir kritiski svarīgs. Automobiļi tiek izmantoti ievainoto evakuācijai, munīcijas un ekipējuma piegādei, kā arī ātrai pārvietošanai starp pozīcijām. Pastāvīgās slodzes un risku dēļ tehnika bieži iziet no ierindas, tāpēc jauna transportlīdzekļa iegāde ir īpaši steidzama.

Karavīri aicina ikvienu, kam tas nav vienaldzīgi, pievienoties līdzekļu vākšanai. Pat neliels atbalsts var būtiski paātrināt nepieciešamās summas savākšanu un palīdzēt nodrošināt karavīrus ar vajadzīgo transportu.

“Kāpēc sētnieki nesavāc izmestās šļirces?” Rīdzinieki baidās par savu un bērnu drošību
Irānas armija atbild uz Trampa ultimātu par Hormūzas šaurumu
“Latvieši sūkstas, ka 1200 eiro ir slikta alga, bet sludinājumos neko vairāk par 900 eiro ar doktora grādu nesola!” Darba meklētāji neizpratnē

Vākšanas mērķis: 90 000 grivnu
Saite: https://send.monobank.ua/jar/5SGMzH6BCB

Kartes numurs: 4874 1000 2656 7449
PayPal: [email protected]

Karavīri vēlreiz pateicas visiem, kas šajā grūtajā laikā atbalsta Ukrainas aizstāvjus. Slava Ukrainas bruņotajiem spēkiem! Slava Ukrainai!

“Drīzumā notiks interesantas lietas!” Putina režīma atbalstītājs nāk klajā ar pārsteidzošu paziņojumu
Nevienam karš nav vajadzīgs: Zelenskis atklāj, kas notika sarunās ar ASV pārstāvjiem
Ukrainas bruņotie spēki septiņos virzienos sakāva Krievijas armijas mehanizēto ofensīvu, iznīcinot desmitiem tehnikas vienību
