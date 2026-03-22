14. brigādes karavīri no Kupjanskas virziena lūdz atbalstu
Portāla Dialog.UA redakcijā vērsušies Ukrainas Bruņoto spēku 14. atsevišķās mehanizētās brigādes karavīri, kuri pilda kaujas uzdevumus Kupjanskas virzienā. Aizstāvji informē par steidzamu nepieciešamību pēc transportlīdzekļa frontes vajadzībām.
Pēc karavīru teiktā, transports frontes apstākļos ir kritiski svarīgs. Automobiļi tiek izmantoti ievainoto evakuācijai, munīcijas un ekipējuma piegādei, kā arī ātrai pārvietošanai starp pozīcijām. Pastāvīgās slodzes un risku dēļ tehnika bieži iziet no ierindas, tāpēc jauna transportlīdzekļa iegāde ir īpaši steidzama.
Karavīri aicina ikvienu, kam tas nav vienaldzīgi, pievienoties līdzekļu vākšanai. Pat neliels atbalsts var būtiski paātrināt nepieciešamās summas savākšanu un palīdzēt nodrošināt karavīrus ar vajadzīgo transportu.
Vākšanas mērķis: 90 000 grivnu
Saite: https://send.monobank.ua/jar/5SGMzH6BCB
Kartes numurs: 4874 1000 2656 7449
PayPal: [email protected]
Karavīri vēlreiz pateicas visiem, kas šajā grūtajā laikā atbalsta Ukrainas aizstāvjus. Slava Ukrainas bruņotajiem spēkiem! Slava Ukrainai!