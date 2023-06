Ilustratīvs attēls Foto. SERGEY BOBOK / AFP

Krimas māksliniekam par ēkas apliešanu ar dzeltenu un zilu krāsu Krievija piespriež 15 gadus cietumā







Tiesa Krievijas pilsētā Rostovā pie Donas Krimas māksliniekam un politiskajam aktīvistam Bohdanam Zizam, kas ar dzeltenu un zilu krāsu okupētajā Ukrainas pussalā aplēja Eipatorijas “administrācijas” ēku, piespriedusi 15 gadus cietumā, vēsta Ukrainas tīmekļa izdevums “Grati”.

Pēdējā vārdā Dienvidu apgabaltiesā Krimas mākslinieks paziņoja, ka no 10.jūlija atteiksies no ēdiena. Ziza arī aicināja atņemt viņam Krievijas pilsonību, kas viņam piešķirta pēc Krimas okupācijas, kā arī atbrīvot ukraiņu politieslodzītos no Krievijas cietumiem.

Krievijas Federālais Drošības dienests (FSB) apsūdzējis Zizu pēc pantiem par nozieguma mēģinājumu un teroraktu. Viņam arī tiek inkriminēts “terorisms” un “politiski motivēts vandalisms”.

Dzeltenā un zilā ir Ukrainas karoga krāsas.

Ziza arī vērsies pie Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ar lūgumu iekļaut viņu gūstekņu apmaiņas sarakstos.