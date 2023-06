“Varianta neuzbrukt mums nav.” Podoļaks paziņo, kā Kahovkas HES aizsprosta uzspridzināšana ietekmēs pretuzbrukuma plānus

Foto: AFP/SCANPIX Uzspridzinātais Kahovkas HES dambis Ukrainā.

Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) aizsprosta uzspridzināšanās dēļ Ukrainas pretuzbrukuma plānos tiks ieviestas zināmas korekcijas, tomēr stratēģiski tos neizmainīs, uzskata Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.

“Varianta neuzbrukt mums nav. Visi saprot gan Ukrainā, gan partneru vidū, ka šim karam ir jānoslēdzas ar taisnīgām beigām – ir jāatjauno Ukrainas teritorija un suverenitāte,” Krievijas žurnālista Aleksandra Pļuščeva “YouTube” kanālā intervijā, kas bija veltīta Kahovkas HES dambja uzspridzināšanai, sacīja amatpersona.

“Korekcijas [pretuzbrukuma plānos] jebkurā gadījumā tiks ieviestas,” pieļāva Podoļaks.

“Bet tās vienmēr tiek ieviestas vērienīgu darbību gaitā atkarībā no izmaiņām situācijā frontes līnijā vai okupētajās teritorijās. Es uzskatu, ka tas tiks izdarīts, bet principiāli tas vienīgi saasinās vēlmi paātrināt deokupāciju,” sacīja padomnieks.

Izsakoties par Krievijas vadības motīviem, pieņemot lēmumu par Kahovkas HES dambja uzspridzināšanu, Podoļaks sacīja, ka Krievija grib noturēt iniciatīvu, ko tā zaudējuši frontē, un mēģina palēnināt pretuzbrukumu.

Maskava grib vērst psiholoģisko spiedienu uz Ukrainas partneriem, signalizējot, ka “mēs varam rīkoties bez aizturēm”, lai apturētu militāro palīdzību, skaidroja amatpersona.

Turklāt, šādi rīkojoties, Krievijas vadība psiholoģiski iedarbosies arī uz “iekšējo tirgu”, cenšoties demonstrēt, ka iniciatīva joprojām ir Krievijas pusē, norādīja Podoļaks.

Jau ir provizoriska informācija, ka Kahovkas HES dambja spridzināšanu veica Krievijas armijas 205.motorizēto strēlnieku brigāde, sacīja padomnieks.

Viņš arī pauda pārliecību, ka Ukrainas HES spridzināšana tiks Starptautiskajā Krimināltiesā Hāgā fiksēta atsevišķas lietvedības ietvaros.

