"Visādas nelaimes vēl gaida šo valsti." Krištopans uzskata, ka valdība faktiski ir kritusi, to caur puķēm pateicis arī Levits







“De facto valdība faktiski ir kritusi, Levits arī caur puķēm to ir pateicis,” kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” sacīja bijušais ministru prezidents, satiksmes ministrs Vilis Krištopans.

Viņš uzsvēra, ka valdības krišanu šobrīd mēs nevaram atļauties, jo laika līdz Saeimas vēlēšanām palicis nedaudz vairāk par gadu.

“Skaidrs, ka de jure valdība krīt tikai divos gadījumos, ja Saeima nobalso par neuzticību, premjers atkāpjas. Kamēr tas nav noticis de jure valdība skaitās. De facto valdība faktiski ir kritusi. Pat Levita kungs jau caur puķēm pateica, ka vajadzētu jaunu darbu sarakstu, faktiski pasakot, ka vajag jaunu koalīcijas līgumu.”

Krištopans uzskata, kad Vitenbergs gāja uz NA, viss jau bija izrēķināts – viņi būs vairāk un stiprāki.

“Varbūt jau bija izrēķinājuši, ka jāizmet jāizmet KPV LV no koalīcijas,” prātoja bijušais premjers.

“Stāsts ir par to, ka trepes vienmēr slauka no augšas, bet diemžēl šīs trepes no augšas tiks izslaucītas ne ātrāk kā pēc gada – 2022.gada oktobrī, kad būs Saeimas vēlēšanas. Pa to laiku tās trepes būs netīras, stūros dzīvos peles un žurkas. Visādas nelaimes vēl gaida šo valsti,” drūmu ainu ieskicē Krištopans.

Viņaprāt, 2022. gadā Latvija starp ES dalībvalstīm būs pēdējā vietā gan pēc IKP uz vienu iedzīvotāju, gan ārējā parāda.

“Nākamā valdība faktiski būs nokļuvusi pie sasistas siles,” rezumēja uzņēmējs.