Kučinskis: ZZS priekšlikumu kompensēt elektrības cenu pieaugumu, visticamāk, varētu finansēt no "Latvenergo" peļņas







Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) priekšlikumu kompensēt iedzīvotājiem elektrības cenu pieaugumu, visticamāk, varētu finansēt no “Latvenergo” peļņas, kas šogad varētu būt lielāka par prognozētajiem ap 70 miljoniem eiro, aģentūrai LETA skaidroja ZZS Saeimas frakcijas deputāts Māris Kučinskis.

ZZS frakcijas deputāti ir sagatavojuši lēmumprojektu, lai uzdotu valdībai izstrādāt atbalsta mehānismu elektroenerģijas lietotājiem – mājsaimniecībām un uzņēmumiem, lai kompensētu straujo elektrības cenu pieaugumu. Partiju apvienības skatījumā, līdz aprīlim kompensācija jāparedz par visu patērēto elektroenerģijas apjomu attiecīgajā mēnesī no valsts budžeta 80% apmērā par cenas daļu, kas pārsniedz noteikto robežu 80 eiro par megavatstundu.

Kučinskis norādīja, ka agrāk arī no plūdu laikā vairāk saražotās elektroenerģijas un citu iemeslu dēļ “Latvenergo” peļņa veidoja ap 200 miljoniem eiro. Pēdējā laikā, kad ir paaugstināta elektrības cena, uzņēmums nopelna arī no elektrības pārdošanas biržā, atzīmēja politiķis. Līdz ar to deputāts neizslēdz iespēju, ka “Latvenergo” peļņa varētu apmēram divreiz pārsniegt pašlaik plānoto.

Gadījumā, ja tomēr uzņēmuma peļņai nav gaidāms tik liels pieaugums, “Latvenergo” pārstāvjiem to būtu publiski jāskaidro, jo deputātiem informācija par to nav pieejama, atzīmēja Kučinskis. Politiķis norādīja, ka ZZS priekšlikums līdz aprīlim no valsts prasītu ap 30 miljonu eiro mēnesī, un akcentēja, ka līdzīgi risinājumi esot ieviesti Norvēģijā un Lietuvā.

Politiķis uzsvēra, ka šāds atbalsta “spilvens” iedzīvotājiem ir nepieciešams, lai pārziemotu šo augsto cenu laiku. Kučinskis norādīja, ka tas nav pietiekami, ka valdība lēmusi par 20 eiro maksājumu mēnesī vakcinētiem pensionāriem, tāpat arī maksājuma par sadali atvieglojums nedošot pietiekamu efektu.

Deputāts vērsa uzmanību, ka pašlaik bez nepieciešamā atbalsta elektrības cenu pieauguma laikā paliek slimnīcas un skolas, kurām būs lielāki rēķini – ZZS priekšlikuma atbalstīšana šo situāciju mainītu.

Ja arī partiju apvienības priekšlikums nesaņemtu Saeimas vairākuma atbalstu, Kučinskis cer, ka jautājums, kā palīdzēt iedzīvotājiem segt elektrības cenu pieaugumu, paliks politiskajā dienaskārtībā.

Kā ziņots, Latvijas Pašvaldību savienība norādījusi, ka atsevišķās pašvaldībās 40% mājsaimniecību var rasties problēmas ar siltumapgādes pakalpojumu apmaksu un aicina atbildīgās amatpersonas rīkoties, lai samazinātu energoresursu cenu pieaugumu.