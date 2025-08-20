#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Lietuva būvē “jauno dzelzs aizkaru”, kurā iesaistīta arī Latvija! No kā sastāvēs 48 kilometrus dziļa aizsardzības zona? 0

LA.LV
12:38, 20. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Lietuva paziņojusi par plāniem gar robežu ar Krieviju un Baltkrieviju izbūvēt 48 kilometru dziļu aizsardzības zonu ar mīnu laukiem, spridzināmām tiltu konstrukcijām un prettanku šķēršļiem, vēsta ārzemju mediji.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šodien trīs zodiaka zīmēm gaidāma liela veiksme – viena no tām ir Svari!
Kremlis samazina cerības uz sarunām ar Zelenski, kamēr Tramps brīdina: “Putins varbūt nemaz nevēlas vienoties” 77
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
Lasīt citas ziņas

Projekts ir daļa no Baltijas aizsardzības līnijas, kas stiepsies vairāk nekā 1500 kilometru garumā cauri Lietuvai, Latvijai, Igaunijai un Polijai. Visas četras valstis cer piesaistīt ES finansējumu.

Lietuvas līnija sastāvēs no trīs aizsardzības joslām:

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Krustā sakrustoti naži un monētas! Satraukta iedzīvotāja ziņo par maģiju un rituāliem cīņā pret vēja ģeneratoru parku Dienvidkurzemē
Kokteilis
Vīrieši, kuri baidās pazaudēt savas sievietes, parasti dara šīs 11 lietas, pat ja viņiem to neprasa
“Pieļauju, ka mēs vēl redzēsim gana daudz drāmas.” Var nākties celt nodokļus…

1. prettanku grāvji, betona “pūķa zobi” un mīnu lauki;

2. inženieru nocietinājumi un kaujas punkti kājniekiem;

3. tilti ar iebūvētiem spridzināšanas mehānismiem, lai kavētu pretinieka tehniku.

Papildus plānots nogāzt kokus ceļmalās, lai bloķētu Krievijas bruņutehnikas kustību.

Lietuva jau pasūtījusi 85 000 prettanku mīnas, Leopard 2A8 tankus no Vācijas un Izraēlas ražotos Spike LR2 prettanku raķešu kompleksus. Valsts aizsardzības budžets sasniedzis 5,5% no IKP – vienu no augstākajiem NATO.

Iztēlojoties sliktākos scenārijus, Lietuva viena pati potenciālo Krievijas iebrukumu neapturētu, taču šāds “dzelzs aizkars” palēninātu Krievijas spēkus līdz NATO pastiprinājuma ierašanās brīdim. Īpašs risks saglabājas Suvalku koridorā starp Lietuvu un Poliju – vienīgo sauszemes savienojumu Baltijai ar NATO Eiropas daļu.

Ziņas par jauno aizsardzības līniju nāk laikā, kad Krievija naktī ar droniem un raķetēm uzbrukusi Ukrainas Sumu un Odesas reģioniem, ievainojot civiliedzīvotājus, tostarp trīs bērnus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kas notiek Lietuvā? Viļņas lidostā kārtējais drons, gaisa satiksme apturēta. Vai jāsāk reāli uztraukties?
VIDEO. Polijā iedzīvotāji ziņo par sprādzienu, izrādās, ka patiesībā no debesīm nokritis un eksplodējis nezināms objekts
Tikšanās, kas var nekad arī nenotikt: Putina un Zelenska sarunu aizkulises
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.