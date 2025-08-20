Lietuva būvē “jauno dzelzs aizkaru”, kurā iesaistīta arī Latvija! No kā sastāvēs 48 kilometrus dziļa aizsardzības zona? 0
Lietuva paziņojusi par plāniem gar robežu ar Krieviju un Baltkrieviju izbūvēt 48 kilometru dziļu aizsardzības zonu ar mīnu laukiem, spridzināmām tiltu konstrukcijām un prettanku šķēršļiem, vēsta ārzemju mediji.
Projekts ir daļa no Baltijas aizsardzības līnijas, kas stiepsies vairāk nekā 1500 kilometru garumā cauri Lietuvai, Latvijai, Igaunijai un Polijai. Visas četras valstis cer piesaistīt ES finansējumu.
Lietuvas līnija sastāvēs no trīs aizsardzības joslām:
1. prettanku grāvji, betona “pūķa zobi” un mīnu lauki;
2. inženieru nocietinājumi un kaujas punkti kājniekiem;
3. tilti ar iebūvētiem spridzināšanas mehānismiem, lai kavētu pretinieka tehniku.
Papildus plānots nogāzt kokus ceļmalās, lai bloķētu Krievijas bruņutehnikas kustību.
Lietuva jau pasūtījusi 85 000 prettanku mīnas, Leopard 2A8 tankus no Vācijas un Izraēlas ražotos Spike LR2 prettanku raķešu kompleksus. Valsts aizsardzības budžets sasniedzis 5,5% no IKP – vienu no augstākajiem NATO.
Iztēlojoties sliktākos scenārijus, Lietuva viena pati potenciālo Krievijas iebrukumu neapturētu, taču šāds “dzelzs aizkars” palēninātu Krievijas spēkus līdz NATO pastiprinājuma ierašanās brīdim. Īpašs risks saglabājas Suvalku koridorā starp Lietuvu un Poliju – vienīgo sauszemes savienojumu Baltijai ar NATO Eiropas daļu.
Ziņas par jauno aizsardzības līniju nāk laikā, kad Krievija naktī ar droniem un raķetēm uzbrukusi Ukrainas Sumu un Odesas reģioniem, ievainojot civiliedzīvotājus, tostarp trīs bērnus.