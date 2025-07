Kundziņsalā sāks būvēt Baltijā pirmo atjaunīgās degvielas produktu ražotni Ieteikt







Rīgas ostas visdinamiskāk augošajā teritorijā Kundziņsalā tiks uzsākta Baltijas valstīs pirmās atjaunīgās degvielas produktu – hidrogenētās augu eļļas (HVO) un ilgtspējīgās aviācijas degvielas (SAF), ražotnes būvniecība. Uzņēmums Amber Flow Fuels, ieguldot 120 miljonus eiro un nodrošinot 120 augsti kvalificētas darba vietas, jau tuvāko gadu laikā uzsāks inovatīvu, augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, kas veicinās Latvijas klimatneintralitātes un zaļā kursa mērķu sasniegšanu.

Reklāma Reklāma

Kundziņsalas teritorijas transformācija par jauno Rīgas ostas centru ietver vairāku apjomīgu industriālo projektu realizāciju tieši zaļās enerģijas ražošanas segmentā. Ar atjaunīgo enerģiju saistītu produktu ražošana, kuriem ir augsta pievienotā vērtība un liels pieprasījums, ir viens no Rīgas ostas nākotnes attīstības stūrakmeņiem. Vienlaikus tiek būtiski stiprināta Latvijas eksportspēja un enerģētiskā neatkarība.

Projekts top sadarbībā ar investoriem no Ukrainas un Rīgas ostas uzņēmumu SIA PARS TERMINĀLS un tas iekļauts LIAA prioritāro investīciju projektu sarakstā. Šobrīd jaunās ražotnes būvprojekts atrodas saskaņošanā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā. Uzreiz pēc saskaņošanas tiks uzsākta atjaunīgās degvielas produktu ražotnes būvniecība.

“Jaunā ražotne ir solis esošā biznesa modernizācijā. Ar Ukrainas partneriem mēs radīsim ekonomisko neatkarību no piegādēm ārzemēs, tādā veidā saīsinot loģistikas ķēdes un iegūstot augstas pievienotās vērtības produktus, kas šobrīd Baltijā tiek vienīgi importēti. Ar šādu rūpnīcu tiešie ieguvēji būs gan degvielu tirgotāji, gan arī aviācijas sektors. Ražotne nodrošinās papildus izaugsmi citiem uzņēmumiem vides nozarē, ar ko mēs plānojam sadarboties, lai nodrošinātu izejvielu piegādi, kas atbilst biodegvielu ražošanas standartiem,” galvenos ieguvumus jaunajai ražotnei uzskaita SIA PARS TERMINĀLS līdzīpašnieks Armands Sadauskis.

Paredzētā rūpnīcas jauda būs aptuveni 236 tūkstoši tonnu pamata izejvielas gadā, no kuras plānots saražot 93 tūkstošus tonnu HVO un 87 tūkstošus tonnu SAF. Tiek lēsts, ka ražotne Rīgas ostā spēs nodrošināt 100% no nepieciešamā SAF Baltijas valstu tirgum. 70% no saražotā SAF tiks eksportēts, palielinot Latvijas eksportu par vismaz 150 miljoniem eiro.

Atjaunojamo degvielu ražošanai paredzēts izmantot inovatīvas tehnoloģijas, kas ļauj radīt ekoloģiskas un konkurētspējīgas degvielas alternatīvas no dažādiem dabīgiem ražošana atlikumiem, kur pamatā ir pārstrādātas augu eļļas. Plānotā ražotne ir pirmais šāda veida projekts un ir unikāls Baltijas mērogā.

Atjaunojamo degvielu ražošanas projekts ir arī būtisks solis, lai veicinātu Latvijas energoneatkarību un vietējās ražošanas attīstību, balstoties uz Latvijā pieejamiem resursiem. Tas veicinās gan tiešu, gan netiešu ieguldījumu vietējā ekonomikā, uzlabojot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, ņemot vērā, ka bio degvielas būs nepieciešamas ne tikai avio kompānijām. Vienlaikus sadarbībā ar Ukrainas investoriem tiks attīstīta mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā nozīmīga ekonomiskā sadarbība, kas ir īpaši svarīga gan Latvijai, gan arī Eiropai.