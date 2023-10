Foto: SHUTTERSTOCK

Latvijā ir zemākais neapliekamais minimums Baltijā – minimālās algas celšanai jābūt roku rokā ar neapliekamo minimum







Viens no lielākajiem pasaulē finanšu konsultāciju tīkla uzņēmumiem SIA “Grant Thornton Baltic” aicina līdz ar minimālās algas palielināšanu atgriezt dienaskārtībā jautājumu par neapliekamā minimuma sliekšņa celšanu. Tas sniegtu lielāku ieguvumu mazo algu saņēmējiem un arī darbadevējam, nekā tikai minimālās algas celšana. Šobrīd starp Baltijas valstīm Latvijā ir viszemākais neapliekamais minimums – 500 eiro, kamēr kaimiņvalstīs būtiski augstāks: Lietuvā – 625 eiro un Igaunijā – 654 eiro.

“Minimālās algas celšana par 80 eiro pēc būtības neuzlabos dzīves situāciju mazā atalgojuma saņēmējiem, bet nozīmēs lielāku nodokļu slogu darbu devējiem. Tāpēc, ja vēlamies palīdzēt šai sabiedrības daļai, tad būtu svarīgi palielināt neapliekamā minimuma slieksni, lai tas ir konkurētspējīgs ar Igauniju un Lietuvu. Jāmin, ka abas šīs valstis to pārskatīja pēdējā laikā. Latvija konkurē Baltijas līmenī, un šobrīd mums turpina būt augstākie darbaspēka nodokļi. Neapliekamā minimuma slieksnis nav paaugstināts kopš 2020.gada,” norāda Raitis Logins, starptautiska finanšu konsultācijas uzņēmuma SIA “Grant Thornton Baltic” partneris.

Par 700 eiro minimālo algu darba ņēmējs saņems 601 eiro neto. Uz rokas saņemtā atalgojuma starpība ar patreiz noteikto minimālo algu būs 58 eiro (543 eiro šobrīd). Ja paaugstinātu minimālo ienākumu līdz Lietuvas līmenim – 625 eiro, tad izmaksa darba ņēmējam būtu 626 eiro mēnesī, kas būtu par 82 eiro vairāk nekā šobrīd. Tas ieguvums būtu jūtamāks pie pēdējā gada inflācijas un dzīves dārdzības.

Salīdzinājumam Lietuvā no 2023.gada minimalā alga ir paaugstināta līdz 840 eiro, bet neapliekamais minimums minimālajai algai ir 625 eiro. Igaunijā no šī gada minimālā alga ir 725 eiro mēnesī, neapliekamais minimums – 654 eiro, bet no 2025.gada minimuma slieksni plānots palielināt līdz 700 eiro.

Ņemot vērā darbaspēka trūkumu un dzīves dārdzības pieaugumam, samazinās to darba ņēmēju īpatsvars, kas saņem minimālo algu un mazāk. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem vēl pirms dažiem gadiem to īpatsvars bija ap 20% jeb katrs piektais iedzīvotājs darbaspējīgā vecumā. Tad pērn to skaits jau samazinājās līdz 16% jeb aptuveni 120 tūkstošiem iedzīvotāju.

