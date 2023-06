Latvija jauna prezidenta gaidās. Kādam jābūt Valsts prezidentam? Atbild Mārcis Auziņš un Andrejs Ēķis Ieteikt







Šo trešdien, 31. maijā, Saeima lems, kurš būs nākamais Valsts prezidents. Pirmajā kārtā ir izvirzīti trīs kandidāti – Elīna Pinto, Uldis Pīlēns un Edgars Rinkēvičs. Vai kāds no viņiem kļūs par nākamo Valsts prezidentu? Par to diskusija TV24 raidījumā “Kārtības rullis”.

“Katram no pretendentiem patiesībā ir kaut kādas lietas, kuras es ļoti gribētu ieraudzīt prezidentā, un kaut kādas lietas, kas man rada sajūtu, ka patiesībā labi nebūs. Līdz ar to tā kopējā sajūta, no vienas puses, ir kā jauns sākums, iespējams, ka kaut kas varētu izkustēties no sastinguma punkta. No otras puses, sajūta ir tāda, ka tas patiesībā var aiziet ne īsti tur,” diskusiju iesāk LU Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, bijušais LU rektors Mārcis Auziņš.

Kas var sanākt slikti?

“Piemēram, es ļoti gribētu un mēs daudz šeit runājam par to dažādos salikumos, ka Latvijā, manuprāt, trūkst idejas, vīzijas, kas varētu mūs visus aizraut. Es te ik pa brīdim aizraujos ar stāstiņiem, tad vēl vienu īsu izstāstīšu. To stāstīja viens mans kolēģis, tā ir leģenda, bet leģendās vienmēr ir vēstījums. Un leģenda ir sekojoša – Amerikas kosmosa aģentūrā NASA vīri melnos uzvalkos sanāk uz sanāksmi. Tur viena kundzīte tīra telpu, tie vīri paliek nervozi un saka: “Ko jūs šeit dariet?!”. Kundzīte viņiem saka: “Kā – ko es šeit daru? Es strādāju, lai mūsu cilvēks nonāktu uz Marsa.” Tātad viņai ir skaidrs redzējums, kāpēc visa šī ballīte te notiek, lai gan viņa nav pati galvenā skrūvīte visā mehānismā. Šobrīd man liekas, ka mums ir ļoti daudz cilvēku, kas ir gatavi būt kaut kāda skrūvīte kaut kur, bet tā kopējā redzējuma nav. Un patiesībā man nav īsti sajūtas, ka šobrīd prezidenta amata kandidāti varētu šādu radīt. Man liekas, ka prezidenta institūcija varētu būt tā, no kuras varētu nākt uzrāviens, vīzija, kas mūs parautu līdzi tāpat kā hokejā,” norāda Auziņš.

Auziņa teiktajam piekrīt producents, režisors Andrejs Ēķis.

“Es arī visu laiku to gaidu. Man arī ir viens stāsts,” ar smaidu sejā sakāmo iesāk Ēķis, “Man viens draugs ir igaunis. Viņš saka: “Klausies, bet, kad Igaunijas prezidents bija Lennarts Meri, viņš vienu dienu iznāca ārā un teica tā: “Mums, igauņiem, ir vajadzīgs savs sapnis, sava igauņu Nokia.” Viņa runa tā aizrāva, ka visi sāka darīt. Teiksim, Mārai Zālītei bija par Lāčplēsi, ka spēks ir ausīs, bet Zālītei spēks bija dzirdēt savu tautu. Piemēram, Levita problēma ir tāda, ka viņš nedzirdēja, ko tauta runā, viņš kaut ko norunāja. Bet kādreiz Vairai Vīķei-Freibergai bija tā, ka viņa runāja, ko gribēja – uz NATO, uz Eiropas savienību – bija programmātiski, uz kurieni iet. Man ir svarīgs prezidents, kurš mani var kaut kādā veidā iedvesmot,” uzsver Ēķis.

“Prezidents, protams, ir vizītkarte, bet viņš arī kaut kādā veidā ir tiesnesis, kurš pēdējā brīdī tomēr to valdību var atlaist, var Kariņam paprasīt: “Klausies, vecais, uz kurieni mēs ejam?”. Varbūt tur ir jābūt kaut kādām diskusijām. Kāpēc Amerikā vienmēr ir diskusijas – ko mēs darīsim tur un tur. Mums Latvijā tā nav. Es tagad nezinu, uz kurieni mēs ejam. Man nav nekādas sapratnes,” noslēgumā saka Ēķis.

