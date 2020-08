“Lightspace Technologies” valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis un izpilddirektore Madara Kalniņa-Kalnmale: “Tā pietāte, nemēģināšana, bailes no neizdošanās ir stingri ieaudzināta gan skolā, gan universitātē. Nereti stāsta klasiskās teorijas, uzsverot, ka tālāk aiziet vairs nevar, bet var taču! Īlonam Maskam taču izdevās nosēdināt “Falcon” raķetes. Visi teica, ka to nevar izdarīt. Galvenais ir mēģināt!” Foto: Karīna Miezāja

Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Labākais attēls, kādu esam redzējuši”, “Nespēju ieraudzīt plakņu savienošanās punktus”, “Daudz labāk par “Hololens””. Tie ir vien daži no komplimentiem, kurus no tādiem tehnoloģiju milžiem kā “Apple”, “HTC”, “Osram” u. c. saņēmis inovatīvais Latvijas tehnoloģiju uzņēmums “Lightspace Technologies”. Uzņēmuma radītās unikālās 3D optiskās brilles pēc apmēram gada varētu sākt piegādāt pirmajiem klientiem, nodrošinot, piemēram, mediķus ar tehnoloģiju, kas tiem ļaus strādāt ātrāk un efektīvāk.

Kā stāsta “Lightspace Technologies” valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis, uzņēmums radās kā tāds neliels eksperiments – bija iespēja izmantot patentētu tehnoloģiju, kas šobrīd ir pamatā visiem uzņēmuma produktiem.

“Vispirms mēģinājām uzbūvēt t. s. volumetrisko displeju. Uztaisījām pirmo prototipu, kas, skatoties šīs dienas acīm, bija visai štruntīgs, bet pietiekami labs, lai darbotos tālāk. Tā bija sarežģīta un dārga tehnoloģija – bija vajadzīgi dārgi displeja elementi, lai būvētu prototipus un tos testētu. Beigās prototipi bija gana labi, un gājām tirgū. Visiem patika, piedāvājām interesantas iespējas, bet neviens nebija gatavs investēt papildu naudu. Pirms diviem gadiem nolēmām griezt stūri uz citu pusi un šo pašu tehnoloģiju pielietot virtuālās un papildinātās realitātes brillēs. Tobrīd visi bija ekstāzē par virtuālās realitātes brillēm.”

Šobrīd faktiski visas kārtis uzņēmums licis uz minēto briļļu attīstību – tādu nav nevienam citam pasaulē.

Osmanis sacīja, ka tirgū esošie produkti neatrisina vienu fundamentālu problēmu – nedod acij fokusēšanās iespēju, angliski to sauc par “acommodation”. Brilles piedāvā bildi, kas neizskatās dabiski, to apskatot, acīs veidojas spiediens. Problēma ir tā, ka tirgū esošās brilles ir vienas plaknes ierīces un bilde ir baudāma tikai tad, ja saturs ir nepieciešamajā divu metru attālumā.

“Lightspace Technologies” attālums nav problēma – tā kā tehnoloģija balstās uz vairākām plaknēm, attēlu var parādīt gandrīz no jebkura attāluma. Svarīgi, lai plaknes tiktu pareizi izvietotas, bet, kā to darīt – to izpētījuši dažādi zinātnieki, saprotot, ka ar multifokālu sistēmu telpiskus attēlus parādīt var diezgan labi.

Mediķi nevar sagaidīt

Kam ko tādu vajag? Ilmārs norāda, ka pirmie klienti, visticamāk, būs mediķi, kuriem latviešu radīto briļļu iespējas noderētu, piemēram, datortomogrāfijā, kardioķirurģijā, kosmētiskajās operācijās, traumu simulācijās, medicīnas studijās. Ķirurgi rēķina, ka “Lightspace Technologies” varētu paātrināt viņu darbu par 10%, kas ļautu brillēs veiktās investīcijas atgūt apmēram sešu mēnešu laikā.

“Šīs ir tik augsti attīstītas tehnoloģijas, ka divreiz jāpārdomā, vai to vispār beigās varēs laist tirgū. Bet medicīnā piemērots saturs ir, trūkst vien tā vizualizācijas.

Medicīnā pluss ir tāds, ka brilles izmantos kopā ar miljonu vērtām ierīcēm, un tādā gadījumā 5–10 tūkstošu vērtas brilles tik dārgas vairs neliekas.

Redzam, ka mūsu tehnoloģiju varētu izmantot arī inženierijā, autobūvē, autoservisu biznesā, beigās arī spēļu industrijā. Tur ir dažādi fanātiķi, kas par attiecīgu produktu būs gatavi tērēt lielas summas. Bet laika gaitā noteikti centīsimies produktu padarīt lētāku – ar laiku jau sapratīsim, ko cilvēkiem patiešām vajag, ko viņi reāli izmanto. Visu lieko noņemsim nost.”

Konkurentu faktiski nav

Kā jau minēju, visa uzmanība šobrīd pievērsta 3D optisko briļļu radīšanai, taču tas nenozīmē, ka netiek attīstītas arī citas jaunas tehnoloģijas. Tās vien netiek attīstītas līdz uzvarošām beigām. “Kamēr nav papildu finansējuma, to nedarīsim,” sacīja Ilmārs.

Viens no interesantākajiem projektiem ir arī lielie, telpiskie 3D displeji, par kuriem lielu interesi izrādījis “VW”, “Samsung”, “Amazon”, “Konica Minolta” u. c. Ilmārs gan norāda, ka tālāka attīstība arī šajā gadījumā atduras pret finansējumu. Tomēr, ja kompānijām ir interese, “Lightspace Technologies” dod tām, ko vajag. Pašām vien viss jāfinansē.

Kā ir ar konkurentiem? Nozares cilvēki noteikti zina tādas virtuālās realitātes ierīces kā “Oculus”, “Hololens”, “HTC Vive” u. c., taču tās visas domātas datorspēļu industrijai, turklāt, kā jau minēts – ir vienas plaknes tehnoloģijas un nenodrošina acij tīkamāko attēlu. Osmanis sacīja, ka ir arī dažas mazākas kompānijas, kas mēģina sasniegt “Lightspace Technologies” līmeni, taču to ir grūti sasniegt Latvijas uzņēmuma izmantotās unikālās tehnoloģijas dēļ, kas citu rīcībā vienkārši nav.

Piemēram, esot kāda ASV uzņēmuma birojs Honkongā, kas mēģina pilnveidot lentikulāros displejus, lai iegūtu telpiskos displejus, taču tehnoloģija esot ar lieliem ierobežojumiem. Interesants uzņēmums esot arī Austrālijā, bet ar ļoti limitētiem līdzekļiem.

Prasu Ilmāram Osmanim, vai radītās tehnoloģijas parāda Latvijas optiķu, inženieru potenciālu. Ilmārs atbild – parāda nerealizēto potenciālu. “Lightspace Technologies” izpilddirektore Madara Kalniņa-Kalnmale uzreiz piebilst, ka bieži vien darbinieki nāk un saka, ka uzdoto neizdosies realizēt pat vēl pirms pamēģināšanas. Bet beigās sanākot!

“Tā pietāte, nemēģināšana, bailes no neizdošanās ir stingri ieaudzināta gan skolā, gan universitātē. Nereti stāsta klasiskās teorijas, uzsverot, ka tālāk aiziet vairs nevar, bet var!

Īlonam Maskam taču izdevās nosēdināt “Falcon” raķetes. Visi teica, ka to nevar izdarīt. Tad nu man jābūt arī par sava veida psihologu un psihoterapeitu, apgalvojot, ka sanāks, uzsverot, ka kļūdas un neizdošanās nav nekas slikts. Ja vien, protams, kļūdas nav radušās vienkāršas paviršības rezultātā. Galvenais ir mēģināt,” saka uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

Neskatoties uz nesen iegūtajām investīcijām no Eiropas Inovāciju padomes (EIP), uzņēmums joprojām turpina aktīvi meklēt papildu finansējumu. Diemžēl Covid-19 meklēšanas darbus apstādinājis. Izrādās – vīrusa radīto sarežģījumu dēļ “Lightspace Technologies” gandrīz pārtrauca darbību. Pavisam pārtrauca. Kā svaiga gaisa malks nācis EIP finansējums, kas ļaus atvilkt elpu un turpināt strādāt vēl gadu. Šajā laikā 3D brilles jāattīsta tiktāl, lai tās varētu sākt pārdot. Interesanti, ka pabalstiem uzņēmums nav kvalificējies, jo būtībā nodarbojas ar pētniecību, kam pabalsti neesot domāti.

UZZIŅA:

SIA “Lightspace Technologies” dibināts 2014. gadā. Uzņēmuma mātes uzņēmums ir AS “HansaMatrix”.

Uzņēmuma daļu īpašnieki: AS “HansaMatrix” (49,85%), KS “BaltCap Latvia Venture Capital Fund” (27,07%), Ilmārs Osmanis (12,77%), KS “AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund” (7,80%), KS “AIF Imprimatur Capital Seed Fund” (2,50%);

“Lightspace Technologies” pieder 83,81% daļu uzņēmumā SIA “EUROLCDS”.

No AS “HansaMatrix” un KS “AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund” 2017. gadā uzņēmums saņēma 799 tūkstošus eiro;

2018. gadā AS “HansaMatrix” uzņēmuma attīstībai piešķīra 4,8 miljonus eiro;

Šā gada jūnijā uzņēmums saņēma 2,25 miljonus eiro no Eiropas Inovāciju padomes pilotshēmas “Accelerator”;

Kopumā sešu gadu laikā uzņēmumā investēti apmēram 15 miljoni eiro.

Pērn uzņēmuma konsolidētais apgrozījums bija apmēram 700 000 eiro, bet zaudējumi – 1,5 miljoni;

Uzņēmumā strādā 64 darbinieki, 30 no tiem – pētnieki;

Sešu gadu laikā patentētas vairākas tehnoloģijas.

Vērtējums: Tālu priekšā konkurentiem

Pēteris Treimanis, riska kapitāla fonda “BaltCap” partneris, investīciju direktors: “Mēs varam tikai piekrist daudzu pasaules slavenu zīmolu speciālistu viedoklim, ka “Lightspace Technologies” ir izdevies tehnoloģijas vienkāršuma, robustuma un attēla kvalitātes ziņā aiziet tālu priekšā saviem konkurentiem.

Mums ir liels prieks un gods būt tiem, kuri agrā stadijā noticēja idejai un uzņēmumam, kuram šobrīd piešķirti vairāki pasaulē atzīti patenti.

Ir ļoti svarīgi, ka Latvijā ir šāds uzņēmums, jo papildus labi apmaksātām darba vietām jaunajiem Latvijas inženieriem uzņēmums ap sevi veido arī ekosistēmu un nodrošina praktisko pieredzi inovatīvu, pasaules līmeņa produktu radīšanā.

Šobrīd konkrētas detaļas neizpaudīšu, tomēr redzam, ka “Lightspace Technologies” radītais produkts varētu būt gan kā pašu zīmola biznesa produkts, gan tehnoloģiju varētu izmantot pasaulē vadošo elektronikas zīmolu produktos. Izskatās, ka viegli lietojamas brilles būs populārs arī plaša patēriņa produkts. Pētījumi rāda, ka biznesa papildinātās realitātes brilles uzlabo darba produktivitāti par 50–70%. Tas ir ļoti būtisks uzlabojums, kas pierāda, ka “Lightspace Technologies” darbojas uzlecošā nozarē.”