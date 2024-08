“Indexo banka” valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis piedalās “Indexo banka” atklāšanas pasākumā, 28.08.2024. Foto: Ieva Leiniša/LETA

Šodien, 28.augustā, pulksten 10:00 darbu sāka jaunā AS INDEXO Banka, kas kļūs par pirmo jauno kredītiestādi Latvijā kopš pievienošanās Eirozonai. No šodienas privātpersonas var kļūt par bankas klientiem – lejupielādēt mobilo lietotni, atvērt kontus, saņemt maksājumu karti, veikt pārskaitījumus, veidot uzkrājumus, izvērtēt kreditēšanas piedāvājumus un izmantot daudzus citus ierastus un jaunus finanšu pakalpojumus, tā portālu LA.LV informēja INDEXO mārketinga un komunikācijas vadītāja Ieva Bauma.

INDEXO Bankas mērķis ir kļūt par klientiem draudzīgāko banku un aktivizēt konkurenci stagnējošajā banku tirgū. Sākotnēji bankas pakalpojumi tiks sniegti privātpersonām, bet jau 6–9 mēnešu laikā INDEXO Banka plāno uzsākt arī uzņēmumu un citu juridisko personu apkalpošanu.

“Latvijas ekonomika atpaliek izaugsmes tempos no mūsu kaimiņiem, un mēs joprojām esam tālu no attīstītajām Rietumvalstīm. Būtisks iemesls tam ir zemā konkurence Latvijas banku tirgū, kas nav veicinājusi nedz kreditēšanas, nedz inovāciju attīstību. Mēs to gribam mainīt,” saka Valdis Siksnis, AS INDEXO Banka valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem.

Banka atšķirsies ar pieejamību, izdevīgumu un ērtību

INDEXO Banka jau no pirmās dienas atšķiras ar vairākām novitātēm. Proti, INDEXO Bankā pelna katrs eiro, ko klienti tur savos kontos. Līdz šim bankas ilgi nemaksāja procentus par kontu atlikumiem vai arī tie bija ļoti zemi. INDEXO Banka šo maina, maksājot 1,5 % gadā par konta atlikumu. Jaunā banka piedāvā arī ienesīgas krājkases, maksājot 2,75 % gadā un vēl izdevīgākus termiņnoguldījumus – 4,00 % gadā.

“Par konkurences problēmām banku nozarē liecina ne tikai pasīvā kreditēšana un zemākais kredītu īpatsvars pret iekšzemes kopproduktu visā Eiropas Savienībā, bet arī fakts, ka Latvija ir starp retajām Eiropas valstīm, kur privātpersonām bankas nemaksā neko vai maksā smieklīgi zemus procentus par norēķinu kontu atlikumiem. Latvijas iedzīvotāji bankās tur vairāk nekā 10 miljardus eiro un no tiem par vismaz 7,5 miljardiem netiek maksāts faktiski nekas. INDEXO Banka mainīs šo nejēdzību un maksās par kontu atlikumiem 1,5%. Tie potenciāli ir 112 miljoni gadā, ko Latvijas iedzīvotāji varētu krāt, investēt vai tērēt pēc saviem ieskatiem. Saņemt savu daļu no šīs milzīgās summas ir ļoti vienkārši – lejupielādē INDEXO Bankas mobilo lietotni, atver kontu un pārskaiti naudu, kas citā bankā nepelna neko,” turpina V. Siksnis.

Tāpat jaunā banka nodrošinās pilnīgi jaunu, speciāli izstrādātu mobilās bankas lietotni, kas ļauj veikt faktiski visus finanšu pakalpojumus mobilajā ierīcē, neejot uz filiāli un nezvanot bankas speciālistiem. Mobilajā lietotnē būs pieejama pilna bankas funkcionalitāte – varēs veikt ērtus un izdevīgus maksājumus uz jebkuru banku Latvijā un Eiropā, pārvaldīt maksājumu kartes, veidot uzkrājumus, sekot saviem kredītu pakalpojumiem u. tml. Mobilajā bankā klienti var arī ērti sekot saviem pensiju 3. līmeņa ieguldījumiem.

“Katrā mobilajā bankā var paveikt kaut ko. Bet visu nevar nevienā. Nav nevienas pilnvērtīgas bankas mobilās aplikācijas. Bet tagad būs,” saka Mārtiņš Kalniņš, INDEXO Bankas klientu pieredzes sistēmu pārvaldnieks. Reģistrēšanās INDEXO Bankā ar drošu identitātes pārbaudi prasa vien pāris minūtes. Izvēloties maksas plānu, pirmajiem klientiem uzreiz pēc reģistrēšanās lietotnē ir iespējams bez maksas pasūtīt maksājumu karti. Drīzumā tiks ieviests arī digitālais maciņš un digitāla karte. Ar INDEXO Bankas karti veiktie lielie pirkumi būs arī apdrošināti. INDEXO Bankas mobilā lietotne pieejama Apple App Store veikalā un drīzumā arī Google Play Store veikalā.

Latvijā radīta banka pārstāvēs Latvijas cilvēku intereses

Būtiska jaunās bankas atšķirība ir arī tās vietējā izcelsme un fokuss uz darbību tieši Latvijā, pielāgojot visus pakalpojumus tieši vietējo vajadzībām. Visi INDEXO Bankas lēmumi tiek pieņemti lokāli un tam ir svarīga nozīme gan bankas, gan Latvijas ekonomikas attīstībā.

“Latvijā ārvalstu banku peļņa ir ievērojami augstāka nekā citviet, bet Latvijas ekonomikai no šīs peļņas nozīmīgs labums neatlec. Latvijas Bankas apkopotā banku pārskata dati liecina – 2023. gadā banku nozares peļņa Latvijā bija 606 miljoni eiro, un lauvas tiesu no šīs peļņas jeb vairāk nekā 90 % guva četras lielākās ārzemniekiem piederošās bankas. Pietiek gaidīt, ka ārzemju bankas sāks rūpēties par Latvijas labklājību. Kredītu procentu likmes ir augstas. Kreditēšana – kūtra. Ir viegli no tāliem citzemju kabinetiem spriest par situāciju Latvijā un vērtēt to neadekvāti skarbi. Kur fokuss uz vietējo vajadzībām? Kur vietējais kapitāls? Par to jārūpējas mums pašiem,” saka Siksnis.

“Mēs neesam atrauti no Latvijas ikdienas realitātes. Mūsu akcionāri ir tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji – un par tādu var kļūt jebkurš. INDEXO akcijas ir kotētas “Nasdaq Riga” biržā, un tās var iegādāties ikviens – un jebkurš bankas klients var kļūt pats par savas bankas līdzīpašnieku,” turpina V. Siksnis.

Kazāks: Latvijā konkurence starp bankām nav pietiekama

Konkurencei Latvijas banku tirgū ir jāpieaug, un tirgū ir vieta jauniem spēlētājiem, trešdien atzina “Indexo bankas” dibināšanas pasākuma paneļdiskusijas dalībnieki, šodien vēstīja LETA.

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks sacīja, ka patlaban Latvijā konkurence starp bankām nav pietiekama, un “Indexo bankas” atvēršana apliecina, ka tirgū ir vieta jauniem spēlētājiem. Tādējādi konkurence var kļūt stiprāka un no tā visi var tikai iegūt.

Kazāks atzina, ka pēdējos četros gados ļoti strauji augušas tieši Latvijas mazās bankas, audzējot kredītportfeli par 50%. Savukārt lielās bankas kredītportfeli audzējušas tikai par 3%. Tāpat Latvijas Bankas prezidents pauda, ka, viņaprāt, kreditēšanā zemākais punkts ir aiz muguras. Kazāks atzina, ka pagaidām skaitļi vēl ir mazi, bet kreditēšanas apjomu pieaugums ir straujāks nekā ekonomikas izaugsme.

Kazāks arī norādīja, ka hipotekāro kredītu pievienotās likmes 2020.gadā bija 2,2%, bet tagad tās ir 1,5% vai 1,6%, jo konkurence spiež cenas uz leju. Savukārt uzņēmumu kreditēšanā tas vēl nav manāms.

Kazāks arī piebilda, ka pārkreditēšanas izmaksu samazināšana veicinās konkurenci starp bankām, jo pagaidām pārkreditējas tikai ap 2% hipotekāro kredītu ņēmēju. Nākamgad Kazāks sagaida, ka klienti ies pie citām bankām prasīt labākus nosacījumus, un jaunai bankai tas dod papildu iespējas cīņā par klientiem.

INDEXO Banka ir finanšu pakalpojumu grupa, kuras sastāvā ietilpst pensiju pārvaldes uzņēmumi un INDEXO Banka.

INDEXO, Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, Latvijā piedāvā mūsdienīgus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus un ir viens no visstraujāk augošajiem pensiju pārvaldītājiem Baltijā ar vairāk nekā 136 tūkstošiem klientu un vairāk nekā 1,17 miljardiem eiro pārvaldībā. Savukārt INDEXO Banka ir Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, kas sniegs pilnu spektru ērtu un izdevīgu bankas pakalpojumu gan Latvijas iedzīvotājiem, gan tuvāko 6 – 9 mēnešu laikā arī Latvijas uzņēmumiem.

INDEXO ir dibināts un bāzēts Latvijā un ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar gandrīz 6 000 akcionāriem. INDEXO cīnās par labāku finanšu vidi Latvijā, un grupas mērķis ir stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus, personalizētus pakalpojumus. Papildu informācija pieejama www.indexo.lv.

INDEXO Bankas klientu apkalpošanas centrs no decembra strādās un atradīsies biroju kompleksā Verde, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1.