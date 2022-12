Tūristi Rīgā. Foto: Zane Bitere/LETA

Latvijas tūrismam jāpārorientējas: jāaizmirst, ka esam tilts starp Rietumiem un Austrumiem Ieteikt







Ieva Ēvalde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tūrismā ir jāaizmirst, ka esam tilts starp Rietumiem un Austrumiem, – pie tāda secinājuma nonākuši diskusiju dalībnieki pagājušās nedēļas nogalē notikušajā Latvijas tūrisma forumā. Diskusija notika Siguldas kultūras centrā “Devons”, un tajā piedalījās 608 nozares pārstāvji.

Forumā tika meklētas atbildes uz jautājumu, kā sabalansēt tūrisma nozares piedāvājuma kvalitāti ar cenu, apzinoties, ka Latvija nevar būt masu tūrisma galamērķis. To, ka pēdējie gadi Latvijas tūrisma nozarei bijuši sarežģīti un izaicinājumu pilni, atzina gan ekonomikas ministre Ilze Indriksone, gan valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Lapiņš.

Nākamā gada mērķis un izaicinājums tūrisma nozarei būs digitalizācija. Ātrāk adaptēties jaunajai situācijai varēs tie uzņēmēji, kuri ieguldīs digitālās kompetences paaugstināšanai. Šim mērķim 2023. gadā būs pieejams arī valsts atbalsts.

Uz kādiem grābekļiem nekāpt, plānojot ilgtspējīgu stratēģiju, forumā stāstīja ceļojumu rakstnieks, lektors un žurnālists Dags Lanskis. Viņš kā tūrisma biznesa stratēģis dalījās arī savos ieteikumos, kā Latvijai sevi re­klamēt esošajā ģeopolitiskajā situācijā, kas atstājusi iespaidu uz tūrisma plūsmu kopumā. “Atlaides neliks cilvēkiem mainīt lēmumu, ja viņi baidās par savu drošību. Drīzāk vēlme atbalstīt šo valsti varētu mudināt atbraukt,” tā D. Lanskis. Tik mainīgā laikā kā šis jāspēj būt elastīgiem, un tas nereti nozīmē domāšanas maiņu. Ar populārākajām sistemātiskās domāšanas kļūdām iepazīstināja sistemātiskās domāšanas eksperte, RTU profesore Andra Blumberga.

Forumu noslēdza diskusija, kuras uzdevums bija definēt Latvijas pozīciju šobrīd. “Ir jāaizmirst frāzējums “esam tilts starp Rietumiem un Austrumiem”,” diskusijā savu viedokli pauda Biznesa augstskolas “Turība” asociētais profesors Ēriks Lingebērziņš. Mēs neesam daļa no Skandināvijas un nekad nebūsim, taču tas, uz ko varam tiekties, ir ziemeļnieciska domāšana – atzīst diskusijas dalībnieki. Viņi bija vienisprātis, ka nevēlamies iet masu tūrisma virzienā, lai atsvērtu zaudētās tūrisma plūsmas no Austrumiem, drīzāk būtu jāstiprina sava identitāte, jāceļ savas vērtības, to novērtēs arī tūristi, maksājot vairāk, – secināja diskusijas dalībnieki.