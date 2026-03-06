Latvijas valstspiederīgie dodas mājup – no Dubaijas izlidojuši pirmie repatriācijas reisi 5
Devušies ceļā abi Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” repatriācijas reisi no Dubaijas Al Maktuma starptautiskās lidostas uz Rīgu, liecina informācija lidojumu monitoringa mājaslapā “Flightradar24”.
Sākotnēji “airBaltic” reisam “BT7701” no Dubaijas bija jāizlido plkst. 15.50 pēc Latvijas laika jeb plkst. 17.50 pēc Dubaijas laika, taču tas aizkavējās par vairāk nekā stundu un izlidoja plkst. 16.52 pēc Latvijas laika.
Savukārt otrais repatriācijas reiss “BT7703” no Dubaijas izlidoja plkst. 17.12 pēc Latvijas laika jeb plkst. 19.12 pēc Dubaijas laika.
Abi lidojumi no Dubaijas uz Rīgu plānoti ar tehnisko pieturu Iraklijā, Grieķijā. Abos reisos plānots nodrošināt 145 sēdvietas.
“airBaltic” sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts aģentūru LETA informēja, ka abi lidojumi būs pilni.
Vienlaikus “airBaltic” aģentūru LETA informēja, ka “airBaltic” trešo repatriācijas reisu “BT7756” varētu izpildīt sestdien, 7. martā, no Dubaijas Al Maktuma starptautiskās lidostas plkst. 19.20 pēc Dubaijas vietējā laika.
Arī šo lidojumu uz Rīgu plānots veikt ar tehnisko pieturu Iraklijā, Grieķijā. Plānots, ka lidmašīna Rīgā varētu ierasties svētdien, 8. martā, plkst. 3.40 pēc Rīgas vietējā laika.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka valdība ceturtdien, 5. martā, ārkārtas sēdē, kas noritēja aptaujas kārtībā, nolēma piešķirt 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).
Ņemot vērā drošības situāciju Tuvo Austrumu reģionā, Ārlietu ministrijai (ĀM) sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) tika uzdots nodrošināt Latvijas valstspiederīgajiem “airBaltic” organizētus repatriācijas reisus no attiecīgā reģiona. Vienlaikus ĀM, ja nepieciešams, jānodrošina Latvijas valstspiederīgo evakuācija no AAE ar sauszemes transportu uz AAE kaimiņvalstīm.
Valdība vienojās, ka, īstenojot repatriācijas un evakuācijas pasākumus, prioritāte piešķirama ģimenēm ar bērniem, nepilngadīgajiem, personām ar veselības un kustību traucējumiem, grūtniecēm, senioriem, personām ar invaliditāti, bērniem bez pavadoņa un citām sociāli mazaizsargātajām personām.
Tāpat valdība nolēma, ka aviopasažierim līdzmaksājums aviobiļetes iegādei “airBaltic” organizētajam repatriācijas reisam būs 350 eiro.
Patlaban tiek plānots nodrošināt līdz pieciem repatriācijas avioreisiem, bet nepieciešamības gadījumā, nepārsniedzot kopējo finansējuma apmēru, var tikt nodrošināti arī vairāki reisi.
ĀM Konsulārajā reģistrā 4. martā bija reģistrējušies 624 Latvijas valstspiederīgie, kuri lūguši palīdzību izbraukšanai no AAE.
Tāpat vēstīts, ka šogad 28. februārī Izraēla un ASV sāka gaisa triecienus pret Irānu. Vairākas ietekmētās valstis pirmajās konflikta dienās pilnībā slēdza gaisa telpas, bet 4. martā sāka to daļēju, bet ne pilnīgu atvēršanu.