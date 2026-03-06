ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos

“Ar Irānu nebūs nekādas vienošanās” – Tramps izvirza ultimātu Irānai, pretī solot gaišu nākotni 0

17:08, 6. marts 2026
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka jebkāda vienošanās ar Irānu ir iespējama tikai pēc tās bezierunu kapitulācijas. Viņš ar šo paziņojumu nācis klajā šodien, 6.martā, platformā “Turth Social”.

Faktiski Tramps izvirzīja Teherānai ultimātu. “Ar Irānu nebūs nekādas vienošanās, izņemot bezierunu kapitulāciju!” rakstīja ASV prezidents.

Viņš arī pieprasīja, lai jaunie Irānas valdības vadītāji tiktu saskaņoti ar Vašingtonu.

“Pēc tam [red. – kapitulācijas] un pēc tam, kad tiks izvēlēti lieliski un pieņemami līderi, mēs (…) nenogurstoši strādāsim, lai atgrieztu Irānu no iznīcības robežas, padarot to ekonomiski lielāku, labāku un spēcīgāku nekā jebkad agrāk. Irānai būs lieliska nākotne. Padarīsim Irānu atkal varenu,” rakstīja Tramps.

ASV līderis būtībā pieprasīja pašreizējā režīma maiņu Irānā, pretī solot palīdzību valsts ekonomikas atjaunošanā.

