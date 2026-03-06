Ak, nē, jau atkal nepaveicās! 6 pazīmes, ka tu neapzināti atkārto vecos attiecību modeļus 1
Kāpēc visas attiecības vienmēr beidzas vienādi, pat ja cilvēks katru reizi ir pilnīgi atšķirīgs? Iespējams, tu neapzināti atkārto vecus attiecību modeļus.
Šie pazīstamie emocionālie cikli, kā ziņo The Minds Journal, pašam var šķist normāli, bet beigas tomēr nav laimīgas. Sākumā viss liekas jauns un cerību pilns, un cilvēks sev saka: “Šoreiz būs citādi.” Taču pamazām atkal sāk parādīties tās pašas emocijas, strīdi un vilšanās.
Tas notiek tāpēc, ka attiecību modeļi mēdz atkārtoties līdz brīdim, kad tu tos apzinies un izvēlies veselīgāku ceļu.
Lūk, 6 pazīmes, ka vecie attiecību modeļi kontrolē tavas pašreizējās attiecības!
1. Tu atkal un atkal izvēlies vienādu partnera tipu
Tu sev saki, ka tā ir nejaušība, bet taviem partneriem bieži vien ir līdzīgas rakstura iezīmes: viņi ir emocionāli nepieejami, pārlieku kontrolējoši vai tādi, kurus vajag “salabot”.
Tas ir viens no biežākajiem toksisko attiecību modeļiem.
Tu neizvēlies nejauši — tu izvēlies to, kas šķiet pazīstams, pat ja tas sāp.
2. Tu ignorē sarkanos karogus, cerot, ka viss mainīsies
Sākumā tu pamani brīdinājuma zīmes. Tomēr tu atrodi attaisnojumus vai tici, ka mīlestība visu “izlabos” pati no sevis.
Laika gaitā šie neveselīgie attiecību modeļi kļūst tikai spēcīgāki, un tu jūties iztukšots un vīlies.