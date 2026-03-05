ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos

Pēc ASV un Izraēlas operācijas Irānā Baltais nams gatavojot jaunu un diezgan vērienīgu plānu — ne vienas vai divu, bet trīs autokrātisku režīmu gāšanu. Par to izdevumā The Atlantic raksta žurnāliste Viviāna Salama.

Pēc viņas teiktā, ASV prezidents Donalds Tramps jau esot noskatījis nākamo mērķi — Kubu. “Prezidents jūt, ka viņam viss izdodas, ka viss notiek pareizi,” Salama citē kādu administrācijas amatpersonu.

Tramps atklāti runājis par to, ko vēlētos redzēt Kubā un piektdien Baltajā namā, sarunājoties ar žurnālistiem, pieļāvis iespēju par draudzīgu salas pārņemšanu. Jāpiebilst, ka tur dzīvo 11 miljoni cilvēku.

Viņš paziņojis, ka valsts sekretārs Marko Rubio jau sarunājas ar Kubas līderiem par iespējamu vienošanos.

Tramps vairākkārt uzsvēris Kubas smago ekonomisko situāciju un apgalvojis, ka pēc Kastro ēras pastāvošais režīms ir tik fundamentāli vājš, ka tā degradācija neizbēgami novestu pie pārmaiņām.

Iespējamie riski

Rakstā norādīts, ka šī ideja saistīta ar ievērojamiem riskiem. Nemieri Kubā varētu izraisīt bēgļu plūsmu uz ASV laikā, kad administrācija cenšas samazināt migrāciju. Tas varētu veicināt sacelšanos, taču pēc gandrīz septiņu desmitgažu ilgas represīvas pārvaldības valstī praktiski nav organizētas opozīcijas.

Tas varētu padarīt pievilcīgu sarunu ceļu, kurā režīms formāli paliek pie varas, bet ASV iegūst kontroli pār situāciju (līdzīgi kā Venecuēlas gadījumā). Tomēr šāds iznākums būtu tālu no Kubas pārvēršanas par demokrātiju — mērķa, ko atbalsta daudzi Trampa piekritēji Dienvidfloridā.

Salama, atsaucoties uz administrācijas pārstāvjiem un Trampa uzticības personām, apgalvo, ka aiz prezidenta publiskajiem izteikumiem par Kubu slēpjas arī personiskas ambīcijas.

Prezidents uzskata sevi par pirmo mūsdienu amerikāņu līderi, kurš gatavs īstenot globālas pārmaiņas, kas varētu nostiprināt viņa vēsturisko mantojumu, pārspējot Ronaldu Reiganu, Ričardu Niksonu un citus.

Trampa palīgi norāda, ka prezidents ir pārliecināts — neatkarīgi no tā, vai runa ir par Venecuēlu, Irānu vai Kubu, tikai viņš spēj visu sakārtot.

Marko Rubio, kura ģimene nāk no Kubas emigrantu kopienas, jau sen iestājas par Kastro režīma gāšanu. Daudzi Trampa padomnieki nāk no Dienvidfloridas, kur Kubas un Venecuēlas emigranti veido ietekmīgu elektorātu.

“Status quo Kubā nav pieņemams. Kubai ir vajadzīgas pārmaiņas,” pagājušajā nedēļā paziņoja Rubio.

Žurnāliste norāda, ka Trampa turpmākā rīcība var būt atkarīga no jau notikušo operāciju rezultātiem.

Venecuēlā situācija esot relatīvi mierīga pēc sadarbības ar viceprezidenti Delsiju Rodrigesu.  Savukārt Irānā notikumi ir pārāk neseni, lai prognozētu turpmāko attīstību.

