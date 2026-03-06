Neredzamais drauds uzturā: 5 pārtikas produkti, kas var veicināt iekaisuma attīstību organismā 0
Ilgstoša ceptu, saldu un stipri pārstrādātu produktu lietošana var veicināt hroniskus iekaisuma procesus organismā. Mediķi norāda, ka šāda organisma reakcija ir saistīta ar paaugstinātu 2. tipa cukura diabēta, sirds un asinsvadu slimību, kā arī artrīta risku.
Par to ziņo izdevums “Verywell Health”, uzsverot, ka runa nav par retu grēkošanu, bet gan par sistemātisku noteiktu produktu lietošanu uzturā. Tie var stimulēt imūnsistēmu izdalīt iekaisuma proteīnus, kas ilgtermiņā negatīvi ietekmē veselību.