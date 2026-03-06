“airBaltic” pieņem jaunu lēmumu: Dubaijas un Telavivas reisi vēl kādu laiku būs atcelti 0
Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” saistībā ar drošības situāciju Tuvajos Austrumos un reģionālās gaisa telpas ierobežojumiem ir pagarinājusi lidojumu atcelšanu uz un no Dubaijas līdz marta otrajai pusei, savukārt uz un no Telavivas – līdz marta beigām, liecina lidsabiedrības publiskotā informācija.
Visi “airBaltic” reisi uz un no Dubaijas ir atcelti līdz 16. martam, ieskaitot, kā arī atcelts 17. marta reiss no Dubaijas uz Rīgu, kuram bija jāizlido plkst. 9.30.
Tāpat visi reisi uz un no Telavivas ir atcelti līdz 28. martam.
Pasažieri aicināti nedoties uz lidostu, kamēr lidojumu statuss nav apstiprināts.
Aviokompānijā informē, ka gadījumā, ja lidojums paredzēts minētajā laika periodā, pasažieriem tiks piedāvāta rezervācijas pārcelšana uz vēlākiem “airBaltic” reisiem uz un no Telavivas vai Dubaijas, bez maksas galamērķa nomaiņa uz citu “airBaltic” maršrutu vai arī iespēja pieprasīt biļetes naudas atmaksu vietnē “airBaltic.com”.
Aviokompānijā uzsver, ka šī situācija rada nenoteiktību, tādēļ “airBaltic” ir gatava operatīvi rīkoties, tostarp pielāgot lidojumu grafiku un veikt papildu lidojumus, lai atbalstītu ietekmētos pasažierus, tiklīdz būs iespējams droši atsākt lidojumus.
Pasažieri, kuri biļetes iegādājušies tieši “airBaltic” mājaslapā, tiks informēti individuāli, tiklīdz būs pieejama papildu informācija. Ja biļete iegādāta ar ceļojumu aģentūras starpniecību, jāsazinās ar attiecīgo aģentūru.
Nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar “airBaltic” zvanu centru pa tālruni +371 67 280 422.
Latvijas valstspiederīgie aicināti reģistrēties Konsulārajā reģistrā portālā “Latvija.gov.lv” vai mobilajā lietotnē “Ceļo droši”, kā arī nepieciešamības gadījumā sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu, kas nodrošina diennakts palīdzību ārvalstīs +371 26 337 711 vai rakstīt e-pastu “[email protected]”.
LETA jau ziņoja, ka “airBaltic” piektdien plāno izpildīt divus repatriācijas lidojumus no Dubaijas uz Rīgu.
Tāpat ziņots, ka valdība ceturtdien, 5. martā, ārkārtas sēdē, kas noritēja aptaujas kārtībā, nolēma piešķirt 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).
Ņemot vērā drošības situāciju Tuvo Austrumu reģionā, Ārlietu ministrijai (ĀM) sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) tika uzdots nodrošināt Latvijas valstspiederīgajiem “airBaltic” organizētus repatriācijas reisus no attiecīgā reģiona. Vienlaikus ĀM, ja nepieciešams, jānodrošina Latvijas valstspiederīgo evakuācija no AAE ar sauszemes transportu uz AAE kaimiņvalstīm.
Valdība vienojās, ka, īstenojot repatriācijas un evakuācijas pasākumus, prioritāte piešķirama ģimenēm ar bērniem, nepilngadīgajiem, personām ar veselības un kustību traucējumiem, grūtniecēm, senioriem, personām ar invaliditāti, bērniem bez pavadoņa un citām sociāli mazaizsargātajām personām.
Tāpat valdība nolēma, ka aviopasažierim līdzmaksājums aviobiļetes iegādei “airBaltic” organizētajam repatriācijas reisam būs 350 eiro.
Patlaban tiek plānots nodrošināt līdz pieciem repatriācijas avioreisiem, bet nepieciešamības gadījumā, nepārsniedzot kopējo finansējuma apmēru, var tikt nodrošināti arī vairāki reisi.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka ĀM Konsulārajā reģistrā 4. martā bija reģistrējušies 624 Latvijas valstspiederīgie, kuri lūguši palīdzību izbraukšanai no AAE.
Tāpat vēstīts, ka šogad 28. februārī Izraēla un ASV sāka gaisa triecienus pret Irānu. Vairākas ietekmētās valstis pirmajās konflikta dienās pilnībā slēdza gaisa telpas, bet 4. martā sāka to daļēju, bet ne pilnīgu atvēršanu.