Lauris Reiniks soctīklos dalījies ar kādu ģeogrāfisku faktu par Eiropas Savienību, kas viņu pārsteidzis.







Lauris Reiniks soctīklos publicējis fotogrāfiju un nelielu tekstu, kurā viņš dalījies ar jaunatklājumu priekš sevis par kādu Eiropas Savienības ģeogrāfijas niansi.

Lauris raksta: “Johaidi. Jūs to zinājāt? Tikko uzzināju, ka Dienvidamerikā ir daļa no Eiropas Savienības🇪🇺, ar Eiro un tā tālāk. Tas dzeltenais laukums apakšā, kas ir blakus Surinamei un Brazīlijai, ir daļa no Francijas. Teritorija saucas Franču Gviāna. Paldies. #JumsTasBijaJāzina”

Johaidi. Jūs to zinājāt?😃Tikko uzzināju, ka Dienvidamerikā ir daļa no Eiropas Savienības🇪🇺, ar Eiro un tā tālāk. Tas dzeltenais laukums apakšā, kas ir blakus Surinamei un Brazīlijai, ir daļa no Francijas. Teritorija saucas Franču Gviāna. Paldies. #JumsTasBijaJāzina pic.twitter.com/DFkM36AXAa — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) February 11, 2025

Komentētāji pie šī ieraksta nedaudz ironizē, atklājot arī citus ģeogrāfiskus faktus, kas, iespējams, ne visiem ir zināmi.

Jūs būsiet pārsteigts uzzinot, ka Grenlande ir Dānijas sastāvdaļa. Lai gan Tramps varētu būt arī nozadzis šo pārsteiguma momentu ar saviem nesenajiem teritoriālajiem izklupieniem. 🦉 — Kaspars Spunde 🇺🇦🇱🇻 (@spunde) February 11, 2025

Ne tikai tā. Tur, ja karti palielinātu varētu redzēt citus dzeltenumus Karību salās. Martinika, Gvadelupe. Vēl ir Indijas Okeānā Reuniona. Visas ir Francijas teritorijas, piedalās kopējās vēlēšanās. Un tur ir ne tikai Eiro, bet arī bezmaksas roamings telefoniem! — Armands Brants (@armandsbrants) February 11, 2025

Vecais joks par to, ar kuru valsti Francijai ir visgarākā sauszemes robeža?..

Brazīliju 😄 — Jānis Iesalnieks 🇱🇻 🇺🇦 (@JanisIesalnieks) February 11, 2025

Tagad visi pievērsušies Grenlandei, bet ir vēl tuvākas salas Zamerikai – Senpjēra un Mikelion( Francija). Tikai 19 km no Kanādas, bet viss notiek tā pat, kā Francijā. Tramps to palaidis garām. 1920-tajos no turienes kontrabandisti ieveda( nelegāli) alkoholu ASV. — Volx2U (@Volx2U) February 11, 2025

Kopumā ir 13 AZT, kas konstitucionāli saistītas ar Dāniju, Franciju un Nīderlandi. AZT neietilpst vienotajā tirgū un tām ir jāievēro ārpussavienības valstīm uzliktās saistības tirdzniecības jomā, jo īpaši izcelsmes noteikumi, sanitārie un fitosanitārie standarti. — Aivars Lošmanis (@ALoshmanis) February 11, 2025

Vēl netālu no Barbadosas ir Martinika, arī tur norēķini eiro un mobilajiem sakariem tarifs kā ES. — Inese Lazdupe (@ILazdupe) February 11, 2025