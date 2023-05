Latvijas prezidenta Egila Levita kundze Andra Levite. Foto: LETA

Bērnu liekais svars nu kļuvis par būtisku izaicinājumu visai veselības sistēmai, tā Levite Ieteikt







Bērnu liekais svars un aptaukošanās ir kļuvuši par būtiskiem izaicinājumiem Eiropas iedzīvotāju veselībai un veselības aprūpes sistēmai nākotnē, uzsvērusi Valsts prezidenta kundze Andra Levite, kura šajās dienās piedalās Eiropas līderu dzīvesbiedru samitā Zagrebā, kas veltīts jauniešu veselības jautājumiem.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejas pārstāve Elīna Kresa, Levite atzīmēja, ka ir zināmi liekā svara un aptaukošanās iemesli.

Retos gadījumos tie ir iedzimti vai hormonu darbības traucējumu dēļ, bet vairumā gadījumu iemesls ir pārmērīgs kaloriju patēriņš un nepietiekamas fiziskās slodzes un nepietiekamas fiziskās aktivitātes.

Tāpat Valsts prezidenta kundze vērsa uzmanību uz iespējamām liekā svara un aptaukošanās sekām bērnībā, piemēram, tas ir otrā tipa diabēts, sirds un asinsvadu slimības, ortopēdiskas problēmas, dažādas vēža formas, garīgās veselības problēmas.

Levites ieskatā, lai risinātu šo problēmu, ir jāiesaistās ārstiem, īpaši pediatriem, endokrinologiem, dietologiem, fizioterapeitiem un psihologiem. Viņa akcentēja, ka terapija un dziedināšana var būt ilgs process, tāpēc uzmanības centrā vajadzētu būt liekā svara un aptaukošanās profilaksei, piedāvājot tīru, dabīgu pārtiku un stiprinot bērnu iedzimto kustību prieku.

“Lai novērstu bērnu lieko svaru un aptaukošanos, ir jārīkojas no pašiem dzīves pirmsākumiem. Grūtnieces ir jāinformē par veselīgu uzturu, izvairīšanos no kaitīgiem ieradumiem un ārsta norādījumu ievērošanu, īpaši attiecībā uz grūtniecības diabētu un hipertensiju. Būtu jādara viss, lai izvairītos no priekšlaicīgām dzemdībām,” norādīja Levite.

Viņa skaidroja, ka pēc dzemdībām jāuzsver barošanas ar krūti nozīme. Ja nepieciešams, jaunajām māmiņām būtu jāsaņem profesionālu laktācijas māsu palīdzība, īpaši zīdīšanas perioda sākumā. Bērni, kuri baroti ar krūti, gūst labumu ne tikai imunoloģiski, bet arī bērnībā mazāk saskaras ar lieko svaru un aptaukošanos.

Levite akcentēja, ka vecākiem jāzina par veselīgas pārtikas, regulāru fizisko aktivitāšu, miega regulēšanas nozīmi, augšanu gādīgā un atbalstošā vidē saviem bērniem

. Vairumā gadījumu mātes ir pirmās, kuras pamana un uztraucas par bērna svaru. Viņas meklē ārsta palīdzību un ir gatavas mainīt ērtus, bet nepareizus ieradumus, taču ceļā uz bērna svara normalizēšanu ir nepieciešama partnera vai bērna tēva atbalsts.

“Digitalizācija ar visām tās iespējām ir pārņēmusi mūsu bērnus, laika ierobežošana digitālo rīku lietošanai ir katra vecāka pienākums, lai cik grūti un stresaini vecākiem tas būtu. Minētās iespējas ir mūsu rokās. Diemžēl Covid-19 pandēmija pēdējo divu gadu laikā bija ārpus mūsu ietekmes, taču ar visiem nepieciešamajiem ierobežojumiem pandēmija pastiprināja aptaukošanās tendenci Eiropā un pasaulē,” norādīja Valsts prezidenta kundze.