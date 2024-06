Ilustratīvs attēls Foto. pexels.com/Pixabay

ASV Nacionālās Aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) misijas “Apollo 8” bijušais astronauts Viljams Enderss, kurš 1968.gadā no Mēness orbītas nofotografēja ikonisko Zemes attēlu “Earthrise”, piektdien gāja bojā 90 gadu vecumā, kad viņa vadītā lidmašīna nogāzās ūdeņos Vašingtonas štatā pie Sanhuanas salām.

Endersa dēls atvaļinātais ASV Gaisa spēku pulkvežleitnants Gregs Enderss apstiprināja tēva bojāeju.

Bijušais astronauts avārijas brīdī lidmašīnā “Beech A45” atradās viens.

Atvaļinātais ģenerālmajors Enderss ir teicis, ka ikoniskā fotogrāfija ir viņa nozīmīgākais ieguldījums kosmosa izpētes programmā līdzās tam, ka viņš gādāja par “Apollo 8” komandmoduļa un apkalpošanas moduļa darbību.

1968.gada decembrī uzņemtā fotogrāfija “Earthrise”, kas bija pirmais krāsainais Zemes attēls no kosmosa, ir viena no nozīmīgākajām mūslaiku vēstures fotogrāfijām, kas mainīja cilvēku uzskatus par mūsu planētu. Valda uzskats, ka Endersa fotogrāfija, kurā redzama daļa Zemes un daļa Mēness virsmas, aizsāka vispasaules vides aizsardzības kustību, jo tajā redzams, cik trausla un izolēta Zemes izskatās no kosmosa perspektīvas.

Misija “Apollo 8” 1968.gada decembrī bija pirmais cilvēka lidojums kosmosā, kad misijas dalībnieki atstāja zemo Zemes orbītu un devās uz Mēnesi un atpakaļ. Tas bija NASA drosmīgākais un, iespējams, visbīstamākais ceļojums, un tas bija priekšnoteikums, lai septiņus mēnešus vēlāk “Apollo” misija nolaistos uz Mēness.

1933.gada 17.oktobrī Honkongā dzimušais Enderss, kura tēvs bija ASV Jūras spēku leitnants, bija misiju “Apollo 11″ un Gemini XI” 1966.gadā rezerves apkalpes loceklis, bet “Apollo 8” bija viņa vienīgā misija kosmosā.

1955.gadā Enderss absolvēja Jūras spēku akadēmiju un vija Gaisa spēku iznīcinātāja pilots. Vēlāk viņš strādāja Atomenerģijas komisijā un vadīja ASV un PSRS tehnoloģiju apmaiņas programmu kodolu dalīšanas un kodolsintēzes enerģijas jautājumos, kā arī bija ASV vēstnieks Norvēģijā. Viņš strādājis arī kompānijās “General Electric” un “General Dynamics”.

Enderss kopā ar sievu Valēriju 1996.gadā Vašingtonas štatā izveidoja muzeju, kurā pašlaik ir 15 lidmašīnas, vairāki antīki militārie transportlīdzekļi, bibliotēka un veterānu ziedoti artefakti.

Pārim ir seši bērni un 13 mazbērni.