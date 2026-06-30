Ekrānšāviņš no video

Līdz ar žoga izbūvi gar jauno veloceļu, iedzīvotājiem liegta piekļuve ierastajām takām uz jūru 0

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LA.LV
21:08, 30. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Topošais veloceliņš no Vecāķiem uz Lilasti licis saraukt pieres atpūtniekiem, kuri posmā no Vecāķiem līdz Kalngalei vēlas nokļūt pie jūras, kā to darījuši jau gadiem.

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Šobrīd aptuveni divus kilometrus garā posmā uzstādīts žogs, ko vietējie iedzīvotāji jau nodēvējuši par “Meksikas robežu”, jo vairs nav iespējams, kā agrāk, pa taisno nokļūt līdz pludmalei. Par situāciju vēsta TV3 raidījums “Bez tabu”.

Kā ziņo raidījums, šoreiz pat veloaktīvisti nostājušies iedzīvotāju pusē, norādot, ka žoga izbūve ir nepārdomāta un rada būtiskas neērtības. Lai nokļūtu līdz jūrai, cilvēkiem tagad nākas mērot pat piecus kilometrus garu apkārtceļu.

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Vairāk par šo situāciju skaties pievienotajā TV3 raidījuma “Bez tabu” sižetā.

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