Līdzi pat savs tualetes papīrs: atklāts, cik dīvainas ir karaļa Čārlza III prasības ceļojot 0

21:33, 27. augusts 2025
Kokteilis Apbrīno

Biogrāfs Toms Bauers grāmatā “Rebel King” atklāj, ka karalis Čārlzs III, dodoties ceļā, sūta darbiniekus dienu iepriekš ar kravas auto, kurā ir viņa un Kamillas gultasveļa, ortopēdiskā gulta, personīgais radio, tualetes papīrs, viskijs “Laphroaig”, īpaši iecienīts dzeramais ūdens un pat gleznas, kā arī daudzi citi priekšmeti, ko neviens no mums visdrīzāk ceļojumos līdzi neņem.

Viņš arī ved līdzi bioloģisko pārtiku. Pēc tik neierastas ciemiņu uzvedības pieredzes, daži karaļa draugi pat izlēmuši viņu vairs neaicināt viesoties ciemos, raksta DailyMail.com.

Arī maltītes ieturēšana kopā ar Čārlzu ir visai dīvaina – viņš dod priekšroku “Darjeeling” tējai ar pienu un medu, ēd avokado pusdienās, divas dienas nedēļā atsakās no gaļas un zivīm, bet vienu dienu – no piena produktiem. Viņš izgudrojis arī savas versijas no klasiskajiem ēdieniem, piemēram, fazānu pīrāgu.

Ceļojumos Čārlzs mēdz ierasties ar iepriekš sajauktu martini kokteili, jo atšķirībā no karalienes Elizabetes viņš vienmēr norādījis precīzas ēdienkartes un dzērienkartes vēlmes, kas visiem apkārtējiem jāievēro.

Iepriekš jau esam vēstījuši, ka viņa iecienītajos “Highgrove” dārzos valda stingri standarti – pēdējos trīs gados no 12 dārzniekiem darbu atstājuši 11, tostarp galvenais un viņa vietnieks, jo algas bijušas zemas, bet prasības – ļoti augstas.

Kāds dārznieks atceras, ka pēc ilgstoša darba pie dzīvžogiem un 1000 sterliņu mārciņu rēķina Čārlzs viņu vairs nekad neaicināja atpakaļ – “karali šokē rēķini, viņam patīk, ja strādā par brīvu”. Šie fakti norāda, ka bagātie dara, kā vēlas un apkārtējiem vien jāpielāgojas. Karalim karaļa daba.

