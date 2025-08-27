#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Saseksas hercogiene Megana Mārkla
Saseksas hercogiene Megana Mārkla
Foto: ZUMAPRESS.com/SCAPIX

Vai Megana Mārkla ir nolādēta? Kārtējā ķibele atkal faniem liek pasmieties par viņu 0

kokteilis.lv
20:38, 27. augusts 2025
Kokteilis Apbrīno

Meganas Mārklas jaunākā “As Ever” produktu kolekcija piedzīvoja tehniskas problēmas – mājaslapā parādījās nepareizi produkti bez aprakstiem. Šīs ir kārtējās problēmas, ar ko Megana saskārusies, uzsākot savu biznesu, podkāstu un Netflix šovu – visi no šiem svarīgajiem dzīves posmiem viņai nākuši ar lērums neveiksmju.

Reklāma
Reklāma
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
“Šodien saņēmu algu, vakarā jau puses nav, jāņem kredīts!” Latviete atklāj patieso situāciju, kā šobrīd lielākā daļa no mums dzīvo 12
Kokteilis
Likteņa skūpsts: cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, tiek uzskatīti par visveiksmīgākajiem
Lasīt citas ziņas

Saseksas hercogiene, 44, prezentēja jaunumus – tostarp apelsīnu marmelādi par 12 eiro, kā arī atjaunotu tēju un ievārījumu klāstu, cepumu un pankūku maisījumus.

Kolekcija iznāca vienlaikus ar viņas Netflix šova “With Love, Meghan” otrās sezonas pirmizrādi, kas saņēmusi vājas un pretrunīgas recenzijas, kritiķiem to dēvējot par samākslotu un uzspēlētu teātri.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Es neko neesmu izdarījis… Tas ir neticami!” Kā latviešu latīņamerikāņu deju tiesnesis Sergejs Sinkins kļuva par sensāciju Ķīnā
Laikraksts: Vācija noskaidrojusi visu “Nord Stream” spridzinātāju vārdus. Kas viņi ir?
Kokteilis
Līdzi pat savs tualetes papīrs: atklāts, cik dīvainas ir karaļa Čārlza III prasības ceļojot

Neraugoties uz kritiku, Meganas komanda sola jaunus “As Ever” produktus laist apgrozījumā jau šajā rudenī.

Iepriekšējās kolekcijas – medus, tējas un rozē vīni – izpārdoti ļoti ātri, faniem izrādot lielu interesi, tomēr internetā par viņas precēm vairums tomēr smīn.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Likteņa skūpsts: cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, tiek uzskatīti par visveiksmīgākajiem
4 zodiaka zīmes, kurām šodiena nesīs lielu bagātību un veiksmi
TESTS. Tikai katrs piektais pieaugušais spēj nosaukt šos 10 simbolus, kas būtu jāzina katram
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.