Vai Megana Mārkla ir nolādēta? Kārtējā ķibele atkal faniem liek pasmieties par viņu 0
Meganas Mārklas jaunākā “As Ever” produktu kolekcija piedzīvoja tehniskas problēmas – mājaslapā parādījās nepareizi produkti bez aprakstiem. Šīs ir kārtējās problēmas, ar ko Megana saskārusies, uzsākot savu biznesu, podkāstu un Netflix šovu – visi no šiem svarīgajiem dzīves posmiem viņai nākuši ar lērums neveiksmju.
Saseksas hercogiene, 44, prezentēja jaunumus – tostarp apelsīnu marmelādi par 12 eiro, kā arī atjaunotu tēju un ievārījumu klāstu, cepumu un pankūku maisījumus.
Kolekcija iznāca vienlaikus ar viņas Netflix šova “With Love, Meghan” otrās sezonas pirmizrādi, kas saņēmusi vājas un pretrunīgas recenzijas, kritiķiem to dēvējot par samākslotu un uzspēlētu teātri.
Neraugoties uz kritiku, Meganas komanda sola jaunus “As Ever” produktus laist apgrozījumā jau šajā rudenī.
Iepriekšējās kolekcijas – medus, tējas un rozē vīni – izpārdoti ļoti ātri, faniem izrādot lielu interesi, tomēr internetā par viņas precēm vairums tomēr smīn.