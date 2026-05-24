"Kā 34 gados var saņemt pensiju?" Sociālajos tīklos uzvirmo diskusija par Šuvajeva deklarācijā norādītajiem tūkstošiem
Pēc publikācijas par Saeimas deputāta Andra Šuvajeva amatpersonas deklarāciju sociālajos tīklos izcēlusies diskusija par tajā norādīto pensijas maksājumu. Kāds lietotājs norādīja, ka Šuvajevs 2025. gadā pensijā esot saņēmis teju 5000 eiro, un jautāja, kā 34 gadu vecumā vispār iespējams saņemt pensiju.
Komentāros cilvēki ātri vien sāka meklēt iespējamos skaidrojumus. Daļa norādīja, ka amatpersonas deklarācijā redzamā “pensija” ne vienmēr nozīmē parastu vecuma pensiju. Tika izteikts pieņēmums, ka summa varētu būt saistīta ar mantojumu — piemēram, ja kāds radinieks miris, mantinieks varētu saņemt neizmaksātu pensijas daļu vai ar pensiju uzkrājumiem saistītus līdzekļus.
Kāds komentētājs skaidroja, ka deklarācijā tiek norādīts arī mantojums, un pieļāva, ka cilvēks mantojuma kārtībā varēja saņemt neizmaksātu vecuma pensiju. Citi diskusijas dalībnieki papildināja, ka tas varētu būt saistīts ar 2. vai 3. pensiju līmeņa uzkrājumu, ja mirušajai personai tāds bijis un tas nonācis mantinieka rīcībā.
Vienlaikus sociālajos tīklos parādījās arī ironiski komentāri. Kāds lietotājs jokoja par “atvaļinātu ASV otrās pakāpes ģenerāli”, cits piesauca “slepenos failus”, norādot, ka tēma daļai šķiet mulsinoša un neskaidra. Vairāki komentētāji atzina, ka jautājums tiešām ir interesants, jo sabiedrībai nav pašsaprotami, kā jauns cilvēks deklarācijā var norādīt pensijas ienākumus.
Diskusijā tika pieminēta arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Kāds lietotājs dalījās ar saiti uz VSAA informāciju par pensijām, acīmredzot mudinot pārbaudīt, kādos gadījumos Latvijā iespējami dažādi pensiju maksājumi.
Kopumā komentāri rāda, ka cilvēkiem trūkst skaidrības par to, kā amatpersonu deklarācijās tiek klasificēti dažādi ienākumi un kāpēc tie var parādīties sadaļā “pensija”. Daļa sabiedrības šo ierakstu uztver kā aizdomīgu, citi aicina nesteigties ar secinājumiem un atgādina, ka aiz šāda ieraksta var būt juridiski pavisam vienkāršs skaidrojums — mantojums, neizmaksāta pensija vai pensiju līmeņa uzkrājums.
Jau ziņots, ka “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs un partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs (P) pērn deklarējis ienākumus kopumā 97 444 eiro apmērā, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Papildus darbam Saeimā Šuvajevs pērn bija valdes loceklis partijā “Progresīvie” un biedrībā “Brīvības un solidaritātes fonds”, kā arī pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātē.
Lielāko ienākumu daļu Šuvajevam pērn veidojusi alga Saeimā – 89 064 eiro. Vēl 4979 eiro deputāts saņēmis pensijā, 1851 eiro – mantojumā, bet kopumā 717 eiro – honorāros, tai skatā 625 eiro no SIA “Apgāds “Zinātne””, un 92 eiro – no “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības”. Vēl kopumā 382 eiro Šuvajevs saņēmis procentos bankās AS “Swedbank” un AS “SEB banka”, 230 eiro – citos ienākumos no SIA “Open.lv”, bet 222 eiro – algā no Rīgas Stradiņa universitātes.
Deputāts pērn 26 448 eiro uzkrājis AS “Swedbank” kontā un 29 eiro AS “SEB banka” kontā. Skaidrā naudā Šuvajevs pērn bija uzkrājis 1590 eiro. Politiķim pagājušajā gada beigās piederēja finanšu instrumenti 13 299 eiro nominālvērtībā.
Šuvajevam īpašumā pērn bija nekustamais īpašums Rīgā. Tāpat deputāts pērn veicis divus nekustamā īpašuma pirkumus – par 115 500 eiro un 49 500 eiro, kā arī deklarējis 140 250 eiro hipotekāro kredītu. Gada beigās viņa parādsaistības bija 137 848 eiro.
Šuvajevam pagājušā gada beigās nebija uzkrājumu privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā.
VSAA lapā pie pensijām ir vairāki atšķirīgi pensijas un ar pensiju saistīti maksājumu veidi. Tie nenozīmē vienu un to pašu, tāpēc arī sociālajos tīklos var rasties pārpratumi, piemēram, kā cilvēks 30 gados var būt saņēmis “pensiju”.
Vecuma pensija ir klasiskā pensija, ko cilvēks saņem, sasniedzot pensionēšanās vecumu un ja viņam ir nepieciešamais apdrošināšanas jeb darba stāžs. VSAA pensiju sadaļā pie vecuma pensijas ir arī informācija par prognozējamo pensijas apmēru un pensiju 1. līmeņa kapitālu.
Izdienas pensija nav parasta vecuma pensija. To var piešķirt atsevišķās profesijās vai amatos strādājušajiem, ja pēc noteikta nostrādāta laika zūd profesionālās iemaņas vai darbs ir saistīts ar sociālu bīstamību. To var saņemt, ja cilvēks ir nostrādājis likumā noteikto laiku, sasniedzis noteiktu vecumu un vairs nestrādā amatā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.
Apgādnieka zaudējuma pensija tiek piešķirta mirušas sociāli apdrošinātas personas ģimenes locekļiem. To var saņemt, piemēram, mirušā bērni, turklāt bērniem nav obligāti jābūt bijušiem mirušā apgādībā. Savukārt brāļi, māsas un mazbērni šo pensiju var saņemt tikai tad, ja bijuši mirušā apgādībā.
Invaliditātes pensija pienākas personai, kurai Latvijā noteikta invaliditāte un kurai ir vismaz trīs gadu apdrošināšanas jeb darba stāžs. To piešķir uz invaliditātes noteikto laiku, bet ne ilgāk kā līdz vecuma pensijas vecuma sasniegšanai.
Speciālā valsts pensija ir ļoti specifisks maksājums. To piešķir par nopelniem Latvijas neatkarības atjaunošanā bijušajiem Augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja par 1990. gada 4. maija deklarāciju vai 1991. gada 21. augusta konstitucionālo likumu un ir kļuvuši par personām ar invaliditāti vai sasnieguši pensijas vecumu.
Atsevišķi VSAA lapā ir arī pensiju 2. līmenis. Tas nav ikmēneša pensijas veids jaunam cilvēkam, bet uzkrājums, kurā daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgū un uzkrāta katra dalībnieka personīgajā kontā. Dalība 2. līmenī ir obligāta cilvēkiem, kas dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija.
Svarīgi: mirušas personas pensiju 2. līmeņa kapitālu var mantot. VSAA norāda, ka pēc pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves uzkrāto kapitālu var pievienot norādītas personas 2. līmeņa kapitālam vai izmaksāt mantiniekiem Civillikumā noteiktajā kārtībā. Mantinieki var izvēlēties — saņemt naudu kontā vai pievienot to savam 2. līmenim.
Vēl ir arī nesaņemtā maksājuma izmaksa VSAA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā. Tas nozīmē: ja cilvēkam līdz nāvei bija aprēķināta pensija, pabalsts vai sociālās apdrošināšanas maksājums, bet tas vēl nebija izmaksāts, šo summu var saņemt laulātais, pirmās vai otrās pakāpes radinieki vai cita persona uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata.
Tāpēc frāze deklarācijā “saņemta pensija” ne vienmēr nozīmē, ka 34 gadus vecs cilvēks saņem vecuma pensiju. Teorētiski tas var būt arī, piemēram, mantots 2. pensiju līmeņa kapitāls vai mirušam radiniekam aprēķināta, bet neizmaksāta pensijas summa. Precīzu iemeslu gan var pateikt tikai pēc konkrētās deklarācijas detaļām vai pašas personas skaidrojuma.