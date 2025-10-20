Foto. pexels.com/Gustavo Fring

19:20, 20. oktobris 2025
Ikdienā esam pieraduši dzirdēt sūdzības par to, ka Latvijā viss ir slikti. Tomēr sociālajos tīklos izveidojusies interesanta diskusija, kas liek aizdomāties – iespējams, viss nemaz nav tik slikti, kā daudzi runā.

Valts sociālo mediju platformā “X” uzsāk diskusiju: “Lielveikalu stāvvietas pilnas, katrā ģimenē vismaz 2 auto, Latvija no trešās pasaules valsts 90to gadu sākumā šobrīd pasaules 50 bagātāko valstu sarakstā, bet nē, viss slikti!”

Lietotājs ar segvārdu @@janx_m pauž savu viedokli: “Kad esi savā viensētā un dari visu sev un savai ģimenei, protams, viss ir čiki-briki.
Tad izej no savas sētas – bam, tev nebūs būvēt savu māju, bam, tev nebūs atvērt uzņēmumu. Wapow, pēc 40 gadu vecuma tu esi mēslojums valsts priekšā, tik gaņī-maņī par katru kustību. Bet viss ir forši! 🫨🥹”

Arī Jānim ir viedoklis: “Viss ir nosakāms ar salīdzināšanu. Man arī ir ģimenē māja un 2 mašīnas, par kurām esmu smagi strādājis, bet uzskatu, ka ir slikti, kad mans IIN tiek izpi*ts idiotiskos projektos, bet pie ārsta man jāizmanto komerciāla apdrošināšana vai jāgaida gads.”

Anna uzdod jautājumu: “Un kurā vietā mēs esam savā līgā – starp saviem kaimiņiem? Pēdējā?” Diskusijas autors atbild, ka tas ir mīts. Un zina teikt, ka šogad oficiāli ir paziņots, ka Latvijā ir labākie ceļi un Igaunija šajā ziņā ir tālu atpalikusi. “Daudzas lietas mums labākas, daudzas kaimiņiem. Ir normāli viss, notiek dabiski.”

Kāds lietotājs dalās savās pārdomās: “Lielākā daļa nedzīvo slikti, bet ir ļoti daudzi, kuri dzīvo nabadzīgi un kopumā stāsts ir par to, ka pie varas nebūtu idioti un zagļi, mēs varētu dzīvot daudz labāk. Ir normāli, ka ja ir maize, tad gribās arī sviestu un desu nevis teikt, ko jūs čīkstiet, jums taču ir maize!”

Vēl kāds lietotājs dalās ar savu viedokli un tas ir skarbs: “No vienas puses piekrītu. Bet no otras – ar katru gadu sliktāk, leiši un igauņi mums stipri priekšā. Un pats galvenais – turpmākajā laikā labāk nebūs. Visticamāk, nākamajās Saeimas vēlēšanās vinnēs Šlesers, Lembergs un visādi urlas. Un tad būs tāda dir*a, kāda sen nav bijusi.”

Kā tu vērtē dzīvi Latvijā?

  • Dzīve Latvijā ir laba, ir daudz priekšrocību un iespēju
  • Dzīve Latvijā ir slikta, daudz problēmu un ierobežojumu
  • Ir gan savi plusi, gan mīnusi kā jau katrā valstī
