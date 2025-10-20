“Lielveikalu stāvvietas pilnas, katrā ģimenē vismaz divi auto…” Vai tiešām Latvijā viss ir tik slikti? 0
Ikdienā esam pieraduši dzirdēt sūdzības par to, ka Latvijā viss ir slikti. Tomēr sociālajos tīklos izveidojusies interesanta diskusija, kas liek aizdomāties – iespējams, viss nemaz nav tik slikti, kā daudzi runā.
Valts sociālo mediju platformā “X” uzsāk diskusiju: “Lielveikalu stāvvietas pilnas, katrā ģimenē vismaz 2 auto, Latvija no trešās pasaules valsts 90to gadu sākumā šobrīd pasaules 50 bagātāko valstu sarakstā, bet nē, viss slikti!”
Lietotājs ar segvārdu @@janx_m pauž savu viedokli: “Kad esi savā viensētā un dari visu sev un savai ģimenei, protams, viss ir čiki-briki.
Tad izej no savas sētas – bam, tev nebūs būvēt savu māju, bam, tev nebūs atvērt uzņēmumu. Wapow, pēc 40 gadu vecuma tu esi mēslojums valsts priekšā, tik gaņī-maņī par katru kustību. Bet viss ir forši! 🥹”
Arī Jānim ir viedoklis: “Viss ir nosakāms ar salīdzināšanu. Man arī ir ģimenē māja un 2 mašīnas, par kurām esmu smagi strādājis, bet uzskatu, ka ir slikti, kad mans IIN tiek izpi*ts idiotiskos projektos, bet pie ārsta man jāizmanto komerciāla apdrošināšana vai jāgaida gads.”
Anna uzdod jautājumu: “Un kurā vietā mēs esam savā līgā – starp saviem kaimiņiem? Pēdējā?” Diskusijas autors atbild, ka tas ir mīts. Un zina teikt, ka šogad oficiāli ir paziņots, ka Latvijā ir labākie ceļi un Igaunija šajā ziņā ir tālu atpalikusi. “Daudzas lietas mums labākas, daudzas kaimiņiem. Ir normāli viss, notiek dabiski.”
Kāds lietotājs dalās savās pārdomās: “Lielākā daļa nedzīvo slikti, bet ir ļoti daudzi, kuri dzīvo nabadzīgi un kopumā stāsts ir par to, ka pie varas nebūtu idioti un zagļi, mēs varētu dzīvot daudz labāk. Ir normāli, ka ja ir maize, tad gribās arī sviestu un desu nevis teikt, ko jūs čīkstiet, jums taču ir maize!”
Vēl kāds lietotājs dalās ar savu viedokli un tas ir skarbs: “No vienas puses piekrītu. Bet no otras – ar katru gadu sliktāk, leiši un igauņi mums stipri priekšā. Un pats galvenais – turpmākajā laikā labāk nebūs. Visticamāk, nākamajās Saeimas vēlēšanās vinnēs Šlesers, Lembergs un visādi urlas. Un tad būs tāda dir*a, kāda sen nav bijusi.”
Jo bagāti ir tikai ierēdņi un valdībai pietuvināto slānis. 40% strādājošo maksā minimālo algu
Izbrauc no Rīgas kaut līdz Jēkabpilij.
Vismaz 2 auto. Manā ģimenē šobrīd nav neviena auto, bet protams, ja pirktu "grabažiņu" pa 1'000 EUR, tad varētu būt krietni vairāk nekā 2. Stāsts par to, ka ko tas īsti pierāda … auto skaits ģimenē.
Redz, tā ir problēma – tik tiešām, ir iedzīvotāju daļa, kura dzīvo slikti un ļoti slikti. Bet valdības darbības to labot var vienīgi nedaudz, ja vispār. Citas problēmas.
Un lidostā nav kur mašīnu nolikt, jo autostāvvieta pilna 😀
Dzīvojam kopumā labi – tas tiesa. Par tiem 2 auto katrā ģimenē gan drusku jāierēc… 🙂
Noteikti viss nav slikti, bet ir objektīvi indikatori, kas norāda uz lielo nevienlīdzību, ir izaudzēta nejēdzīgi liela ierēdņu masa, kas nepadara vajadzīgo, politpartijas nejēdzīgas. Nu un tā 5. kolonna.
