"Mēs diemžēl Eiropā esam pēdējā vietā…" Kuzņecovs par sabiedrības veselības stāvokli Latvijā
TV24 raidījumā “Latvijas labums” Latvijas Veselības un fitnesa asociācijas valdes priekšsēdētājs Gints Kuzņecovs vērtēja sabiedrības veselības stāvokli Latvijā.
“Es domāju, ka mēs esam tāda pozitīvā dinamikā uz augšu, bet, ja mēs paskatāmies kopumā uz sabiedrības veselības stāvokli, tad tas ir diezgan izaicinošs,” sacīja Kuzņecovs.
Viens no kritiskiem rādītājiem, diezgan jau daudz lietots un skaļi runāts, ir vidējie veselības gadi Latvijā. Mēs diemžēl Eiropā esam pēdējā vietā. Vīriešiem 51,6, ja es nemaldos, un sievietēm zem 53 gadiem. Ja mēs paskatāmies uz mūsu Skandināvijas kaimiņiem ziemeļpusē, zviedriem ir 72 un 72.
Ja korelējam šo skaitli arī ar potenciāli pieaugošo pensionēšanās vecumu, tad šie vidējie gadi – no 52 – 53 līdz 72 – ir periods, kurā cilvēks nejūtas pietiekami vesels un kurā ir ļoti liels slogs arī uz medicīnas sistēmu, uzsvēra Kuzņecovs.
“Arī pēc fiziskās aktivitātes, es domāju, ka pa īstam fiziski aktīvi ir tikai deviņi procenti no Latvijas iedzīvotājiem. Tas, patiesībā, ir pietiekami liels slogs valsts ekonomikai, un tas droši vien būtu viens no efektīvākajiem veidiem kā mazināt slodzi uz medicīnas budžetu, veicinātu produktivitāti un efektivitāti,” skaidroja asociācijas vadītājs.