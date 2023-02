“Ja cilvēkam elektrības rēķins samazinās trīs reizes, viņam vēja parki arī ainaviski uzreiz sāk patikt,” tā Šmits Ieteikt







Temats – vēja parki. Vai valdība, Saeima vai Seims – kas ir vainīgs pie situācijas, kāda ir ar vēja un saules paneļu parkiem? Draugs ciemojas pie drauga, skatās telefonā un stāsta, cik labi saražojusies elektrība, kāda laba bilance. Otrs draugs brīnās – neesot redzējis paneļus uz jumta. “Mums ir paneļu parks. katrs, kurš grib investēt, nopērk sev vienu zaru, divus zarus – cik vēlas.”

Iedomājaties – viens parks, viens pieslēgums, vienotas izmaksas, nav katram savas izmaksas, un viņi [lietuvieši – red.] dzīvo mums blakus! Šādu komentāru TV24 raidījumam “Kārtības rullis” sniedza Jānis Reirs, Saeimas Budžeta komisijas priekšsēdētājs (JV), jautājot, kāpēc arī mums ir jātaisa katrai mājai atsevišķi, kāpēc nevar investēties kaut kur plašāk?

Reirs ar lielām bažām arī izlasījis ziņu, ka Rīgas brīvostā lietuvieši vēlas kaut kādu enerģētiku taisīt. Vai tiešām lietuvieši to darīs?! Sašutis par situāciju ir Reirs.

“Viena no galvenajām problēmām, kāpēc Latvijā nav attīstījušies vēja parki, ir tā, ka pašvaldības nav ieinteresētas. Bet to risina dažādi. Piemēram, Polijā pašvaldība uzbūvē melnu peldbaseinu. Dānija pašvaldību iesaista kapitālsabiedrībā, kur vietējais iedzīvotājs saņem vēju par velti vai par pazeminātu cenu. Ir dažādi veidi, kā mainīt cilvēku uzskatus par ainaviskumu, – ja iedzīvotājam rēķins samazinās trīs reizes, viņam tie parki sāk patikt – šīs ir tās lietas, kas ir jārisina, tā par tēmu izteicās zemkopības ministrs Didzis Šmits (AS).



















