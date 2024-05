Likteņdārza Saieta namā atklās izstādi “Margaritai Stārastei -110” Ieteikt







18.maijā plkst.17.00 Likteņdārza Saieta namā atklās filmu studijas “Animācijas brigāde” veidoto leļļu izstādi “Margaritai Stārastei – 110”. Pasākumu atklās režisore Dace Rīdūze.

Atklāšanas dienā bez maksas trīs seansos (17.30, 19.00 un 21.00) varēs noskatīties filmu studijas “Animācijas brigāde” četras veidotās animācijas filmas, kas veidotas pēc M.Stārastes iedvesmojošo darbu motīviem – “Zīļuks”, “Sārtulis”, “Zaķu Lielādiena” un “Kraukšķītis”.

Pats interesantākais, ka lelles, kas runās un stāstīs savu stāstu no ekrāna, būs apskatāmas turpat blakus, Saieta namā.

“Kokneses fonds” valdes priekšsēdētājs Jānis Karalis smaidot atzīst, ka šo vienreizējo pasākumu Likteņdārzs apzināti iecerējis Muzeju nakts dienā – lai tiem, kam nav iespēju doties uz Rīgu, pietiekoši lieli brīnumi ir sastopami tepat Koknesē.

Margarita Stāraste dzimusi 1914. gada 2.februārī, beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu, sarakstījusi un ilustrējusi divdesmit grāmatas bērniem, un ilustrējusi vairāk nekā četrdesmit citu autoru grāmatas bērniem; autores grāmatas tulkotas un izdotas poļu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu un japāņu valodā. Pēc Stārastes darbu motīviem tapušas vairākas animācijas filmas. Stāraste ir Latvijas Mākslinieku savienības un Latvijas Rakstnieku savienības biedre, godalgota ar Triju Zvaigžņu ordeni un Kultūras ministrijas Atzinības rakstu, ieguldījums savulaik novērtēts ar Pastariņa prēmiju un grāmatu mākslas konkursa “Zelta Ābele” mūža balvu.

Aizgājusi mūžībā 2014. gada 18.februārī, sasniedzot 100 gadu vecumu.

Ilmārs Šlāpins par Margaritu Stārasti:

“Viņa spējusi radīt pati savu pasauli – saulainu, košu, pārsteigumu un briesmu pilnu, taču ārkārtīgi labu un drošu. Šajā pasaulē darbojas vairāki svarīgi likumi, taču viens galvenajiem – acis turēt plaši ieplestas, brīnīties par visu un vienmēr.. Stārastes zīmēto zvēriņu, vīriņu, lellīšu un ķiparu attieksme pret neizprotamo ir tik tīra un iedvesmojoša, ka to spēj saprast un pieņemt par savu ikviens, kas reiz bijis bērns. Arī ja paši kautrējamies to atzīt, Stārastes zīmējumi ir viens no ietekmīgākajiem mūsu kolektīvās zemapziņas arhetipiem, kas uzaudzinājis ne vienu vien latviešu paaudzi ar visām mūsu bailēm, bažām, priekiem un cerībām”.

Leļļu izstāde “Margaritai Stārastei – 110” Likteņdārza Saieta namā būs skatāma līdz š.g.25.augustam.