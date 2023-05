Foto: Mila Bond/SHUTTERSTOCK

Latvijai svarīgi valsts svētki ir ne vien vēlā rudenī – 18. novembrī, bet arī pavasarī – 4. maijā, kas ir Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena. Valsts atdzimšanas diena. 4. maijs ir jaunākā valsts svētku diena Latvijas vēsturē, tāpēc nav īsti savu svinēšanas tradīciju. Latvijas valsts simtgades birojs nāca ar iniciatīvu šajā dienā rīkot Baltā galdauta svētkus.

Lai mājās ienāktu svētki un rastos svinīga noskaņa, būtisks priekšnosacījums ir sakārtota, neikdienišķa vide. Mēs esam tauta ar izkoptu estētisko gaumi, tāpēc telpu rotāšana padodas dabiski.

Svētku sarīkošana neprasa lielus resursus vai daudz darba, toties sagādā patīkamus brīžus un vairo lepnumu par savu valsti. Galvenajam akcentam galda klājumā izmanto karoga krāsas. Galdautu, traukus un salvetes derētu piemeklēt atbilstīgus valsts karoga krāsām – baltus un tumši sarkanus. Galdu var rotāt ar attiecīgu krāsu ziedu kompozīciju. Rotāšanai var izmantot dzērvenes – sabērt dažādu izmēru stikla traukos, piemēram, garās un šaurās glāzēs.

Rotājumam var izmantot koku zarus, tajos iesienot atlasa vai cita materiāla lentītes vai dzīparus baltā un tumšsarkanā krāsā.

Ko likt galdā? Tie var būt tradicionālie ēdieni, kuru receptes pierakstītas vecmāmiņu recepšu kladēs. Taču var izvēlēties arī tādus, kas vēl jo vairāk paspilgtinās sarkanbaltsarkano gammu. Izrādās, ka to (gan dažādās niansēs un toņu variācijās) var atrast ne tikai bietēs, bet arī sarkanajos (violetajos) kāpostos, sarkanajos un baltajos sīpolos, pupiņās, dzērvenēs, ābolos, upenēs, redīsos, salātos. Galvenais, lai ēdiens tiek gatavots ar mīlestību!

1. Grilētu biešu salāti

• 2–3 sarkanās bietes

• 1 paciņa salātu mix vai spinātu, vai rukolas

• 100 g kazas vai fetas siera, vai brinzas

• sauja valriekstu vai ēdamkarote ciedru riekstu

• puscitrona sula

• olīveļļa

Bietes nomizo, sagriež šķēlēs un liek pannā, kurā ieklāts cepampapīrs. Apslaka ar olīveļļu, uzkaisa sāli un cep 200 °C (ja ir, tad grila režīmā), līdz bietes mīkstas.

Uz šķīvja liek atdzisušas biešu šķēles, sagrieztu vai sadrupinātu sieru. Salātu lapas sajauc ar olīveļļu un citrona sulu. Pasniedzot salātiem pārkaisa valriekstus vai ciedru riekstus.

Bietes var cept arī veselas, ievīstītas folijā.

2. Biešu biezzupa

• 1,5 l buljona

• 3–4 bietes

• 3 kartupeļi

• 2 sīpoli

• 1 burkāns

• sāls, malti melnie pipari, lauru lapa

• skābais krējums

Sīpolus sasmalcina, bietes sarīvē, burkānu sagriež plānās ripiņās, kartupeļus – kubiņos.

Katliņā sakarsētā eļļā sīpolus apcep caurspīdīgus, pievieno un apcep bietes. Pieliek kartupeļus, burkānu, garšvielas un maisot uzkarsē. Pielej verdošu buljonu un vāra uz mazas liesmas, līdz dārzeņi mīksti. Zupu sablendē. Lej bļodiņās un pievieno skābo krējumu.

Ja zupa šķiet pārāk saldena, pirms ēšanas var pievienot ēdamkaroti ābolu etiķa. Gatavā zupā var iejaukt svaigi saspiestu ķiploka daiviņu.

3. Ogu mafini

• 275 g kviešu miltu

• 175 g cukura

• 125 g sviesta

• 100 ml saldā krējuma (35%)

• 2 olas

• 1 tējkarote vaniļas cukura (vai ¼ vaniļas pāksts)

• 1,5 tējkarotes cepamā pulvera

• 200 g aveņu

• 3 baltie zefīri

Sviestu un cukuru sakuļ ar mikseri, pēc tam pa vienai pievieno olas. Miltiem pieber cepamo pulveri un vaniļas cukuru, maisot iesijā masā un pakāpeniski pievieno saldo krējumu. Miltus neber visus uzreiz, bet pamazām, tad neveidosies kunkuļi. Mīklu rūpīgi samaisa ar koka karoti, lai tajā būtu vairāk gaisa un mafini būtu čauganāki.

Silikona veidnē ievieto papīra formiņas un katrā ieliek nedaudz mīklas. Uz katra mīklas pikucīša kārto trīs četras avenes. Ar ogām nevajag pārspīlēt, jo tad mafini cepot necelsies. Pēc tam uzlej mīklu tā, lai ogas tiktu nosegtas un būtu aizpildītas 3/4 formiņas. Silikona veidni liek iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī un cep mafinus 200 °C 15–20 minūtes.

Kad mafini mazliet atdzisuši, uzliek zefīra šķēli un dekorē ar ogām (tas ļaus nojaust, kuras ogas ir iekšpusē), mandeļu skaidiņām, šokolādi vai pūdercukuru.

Mafiniem der gan svaigas, gan saldētas ogas: avenes, mellenes, zemenes, upenes, dzērvenes.

4. Rupjmaizes kārtojums

• 500 g rudzu maizes rīvmaizes

• 700 ml saldā krējuma

• 300 g pūdercukura

• 1 kg zemeņu

• 1 apelsīns

• 200 g apgrauzdētu mandeļu skaidiņu

Zemenes, kas šur tur jau nopērkamas itin lēti, saspaida ar stampiņu. Taču tikpat labi var ieskatīties saldētavā – varbūt kāda zemeņu, brūkleņu, aveņu, jāņogu vai kādu citu ogu kastīte vēl saglabājusies. Var izmantot arī brūkleņu ievārījumu. Saldo krējumu saputo ar pūdercukuru.

Glāzēs vai stikla trauciņos liek rupjmaizes rīvmaizes kārtu, ogu kārtu un putukrējumu. Atkārto, kamēr glāze pilna. Pēdējai jābūt putukrējuma kārtai. Gatavo desertu uz pusstundu ieliek ledusskapī.

Cītīgi nomazgātam apelsīnam nomizo mizu, ko sagriež plānās strēmelēs. Pirms pasniegšanas pārkaisa grauzdētās mandeļu skaidiņas un pārliek apelsīna mizas strēmelītes.

Desertu var gatavot arī lielā bļodā, liekot kārtu pa kārtai.

5. Ogu mērce ar saldējumu

• 500 ml ūdens

• 100 g dzērveņu

• 60 g cukura

• 1 ēdam-karote kartupeļu cietes

• 500 g saldējuma

Dzērvenes saspaida, nolej sulu. Čagām pārlej ūdeni un uzvāra. Izkāš. Pievieno cukuru.

Kartupeļu cieti izšķīdina aukstā ūdenī un lēni pievieno nokāstajam dzērveņu novārījumam, nepārtraukti maisot. Uzvāra. Pielej svaigo dzērveņu sulu.

Pasniedz ar vaniļas saldējuma bumbiņu vai, piemēram, rīsu vai piena krēmu.

Ogu mērci var gatavot no jebkurām ogām, tagad no saldētajām, vasarā – no svaigām.