“Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs: “Šī ir viena no tām lietām, no kuras man ir neērti iedzīvotāju priekšā” Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs dalījās ar savu sašutumu par birokrātiskajām grūtībām, saskaroties ar piebraucamā ceļa izveides procesu: “Iegādājos īpašumu un tur nekad nav bijis piebraucamais ceļš. Nolēmu noskaidrot jūsu mājaslapā, kas ir jādara, lai varētu visu oficiāli noskaidrot, rokas nolaižas. Domāju, ka braukšu vienkārši pāri laukam uz savu īpašumu, jo tāda birokrātija, lai to visu nokārtotu.”

Reklāma Reklāma

Atbildot uz šo kritiku, VSIA “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, kurš atzina, ka apzinās birokrātijas problēmas un norādīja, ka tas ir jautājums, kuru viņš vēlas risināt, veicot izmaiņas normatīvajos aktos. “Es apzinos to, ko skatītājs saka, mēs esam par to runājuši manis pārvaldītajā organizācijā, un mēs ierosināsim izmaiņas, es apsolu to,” sacīja Lazdovskis, uzsverot, ka galvenā uzmanība tiks pievērsta mazajiem ceļiem.

Lazdovskis skaidroja, ka lielie ceļi, piemēram, A1 vai A5, ir bīstami, un to pieslēgumiem būtu jābūt ļoti izvērtētiem, lai garantētu drošību. Savukārt lauku ceļiem procedūras būtu jāpadara vienkāršākas un ātrākas. “Mēs strādājam pie tā, lai to mainītu,” sacīja valdes priekšsēdētājs, atzīstot, ka tā ir viena no viņa prioritātēm, lai mazinātu birokrātiju un padarītu piebraucamo ceļu izveidi pieejamāku.

Viņš arī norādīja, ka šis process prasa arī Ministru kabineta izmaiņas, un cer, ka šogad tiks piedāvāta jauna procedūra. “Šī ir viena no tām lietām, no kuras man ir neērti iedzīvotāju priekšā,” atzina Lazdovskis.