Ledlauzis “Varma”. Foto. LETA © Baiba Aprāne

Loginova laikā pirkto ledlauzi Rīgas brīvosta nespēj pārdot jau trešajā izsolē – summa nesegtu remontos iztērēto naudu Ieteikt







Pirms 10 gadiem Rīgas osta iegādājās vecu izrūsējušu ledlauzi no Krievijas. Kopš nopirkšanas tas tā arī nav izmantots. Tagad nolemts kuģi pārdot, bet pārdošanas summa pat nenosegs to, cik iztērēts 40-mit gadīgo kuģi remontējot, tā vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.

Rīgas brīvosta vairākās neveiksmīgās izsolēs tā arī nav spējusi pārdot iepriekšējās vadības iegādāto ledlauzi. Kopš 2013.gada tas savu tiešo darbu – ledus laušanu ne reizi nav veicis.

Rīgas osta un Rīgas jūras līcis pēdējo reizi pamatīgi aizsalis 2011.gadā. Tobrīd kuģu ceļus no ledus atbrīvoja ledlauzis VARMA. Palīdzējis regulāri uz Stokholmu kursējošais TALLINK prāmis, kam tehniski arī ir ledus kuģa klase un spēja pašam izlauzt ceļu starp ledus vižņiem. Jūrnieki atceras, ka sala dēļ pirms 12 gadiem ledus jūrā bijis 124 dienas. Kravas kuģi kavējušies.

2013.gadā Rīgas brīvostas pārvaldnieks ir Leonīds Loginovs. Valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks. Tajā laikā vēl nav izskanējuši Valsts Kontroles un citu uzraugu pārmetumi par brīvostas šaubīgajiem naudas darījumiem, kādēļ Loginovs ar savu vietnieku Aigaru Pečaku vēlāk nonāca arī uz tiesas sola.

2013.gada nogalē Loginova vadītā brīvosta no Murmanskas ostas Krievijā nolemj iegādāties ledlauzi FOROS. Tas ir krietni mazāks un ne tik spēcīgs kā ostā gadiem strādājušais VARMA. Kā liecina tā brīža kuģa attēli, kas pieejami radarā Marina Traffic, no Krievijas nopirktais peldlīdzeklis vizuāli neizskatās īpaši labi.

Kuģis “FOROS” būvēts pirms vairāk kā 40 gadiem Somijā. Izmantots Moldovā un Krievijā. Tāpēc uz tā joprojām lielākā daļa uzrakstu ir krievu valodā. 2013.gada ziemā tas atbrauca uz Rīgu, bet FOROS nebija tādā stāvoklī, lai atbilstu Latvijas jūras administrācijas izvirzītajām tehniskajām prasībām.

Kā skaidro tiešā kuģa īpašnieka – Rīgas brīvostas pārvaldei 100%-tīgi piederošās kapitālsabiedrības “LVR Flote” valdes loceklis Kaspars Ozoliņš – kuģim veikts pamatīgs kapitālais remonts. Tas ne tikai pilnībā pārkrāsots. Mainītas borta metāla daļas, laboti mehānismi, dzinējs.

2017.gadā tas piereģistrēts Latvijas kuģu reģistrā. Un tikai 2019.gada augustā ledlauzis saņēmis Jūras administrācijas uz pieciem gadiem izsniegto atļauju kuģot Latvijas ūdeņos.

Kaspars Ozoliņš, SIA “LVR Flote” valdes loceklis (amatā kopš 2019.gada) – Faktiski ik dienas notiek darbs, lai visi mehānismi tiktu saglabāti darbspējīgā gatavībā, tātad mēs šeit sildām, mēs uzturam, mēs regulāri pārbaudām.Mēs regulāri skatāmies visiem mehānismiem, par cik kuģis tomēr atrodas ūdenī, tā ir tāda vieta, kas ir vibrējoša un patstāvīgi nākas sekot līdzi gan trubām, gan eļļas blīvēm, gan visiem pārējiem mehānismiem.

Loginova laikā veiktā kuģa iegāde izmaksāja 1,2 miljonus ASV dolāru jeb nedaudz virs 915 tūkstoš eiro. Bet tā remontā un uzturēšanā ieguldīts vēl vairāk.

Kaspars Ozoliņš, SIA “LVR Flote” valdes loceklis (amatā kopš 2019.gada) – Ņemot vērā viņa vecumu, ražots 83. gadā, tika veikti dažādi pilnveidojumi un uzlabojumi gan vizuāli, gan arī tehniski, lai attiecīgais kuģis varētu pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus.

Kā liecina brīvostas aprēķini – pamatīgais vairākus gadus ilgušais remonts izmaksājis 1,3 miljonus eiro, līdz tas bijis gatavs kuģošanai. Pēc tam vēl 2018, 2019. un 2020.gadā 327 tūkstoši iztērēti gaisa kompresoru kapitālajai remontam, pakaļgala vinčas un klāja celtņa labošanai, remontēti arī degvielas sūkņi, dīzeļdzinēja galvas un kloķis, gāzu sadales sistēma, siltummaiņas sistēma un elektrohidraulikās stūres iekārta.

Tad mēs saprotam, ka FOROS nav nevienu reizi šeit ledu lauzis?

Kaspars Ozoliņš, SIA “LVR Flote” valdes loceklis (amatā kopš 2019.gada) – Viņš ir šeit bijis, lai ledu lauztu. Tas ir tieši tāpat kā lietus līst tad, kad nav paņemts līdzi lietussargs. Nu, faktiski tieši otrādāk – paņem līdzi lietussargu, lietus tajā dienā nav. Šeit ir tieši tāpati situācija.

Mārtiņš Ziemainis, Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos – Kuģis tiek attiecīgi reģistrēts Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrā. Viņam izsniegta peldspējas apliecība. Līdz ar to viņš ir pilnībā funkcionāls. Viņš ik pa laikam dodas šajos tehniskajos braucienos. Nu, šobrīd, tā nepieciešamība viņu izmantot tāda veida ledus apstākļos nav bijusi. Bet tur ir vēl viena tāda nianse, kas ir konkurētspējas jautājums. Apdrošināšanu kuģiem. Lielās apdrošināšanas sabiedrības ārkārtīgi sadārdzina polišu izmaksas kuģiem, kas kuģo ledus apstākļos un ja ir tikai viens šis te ledlauzis, tad šis te sadārdzinājums ir ļoti liels. Kurā stividori un arī Rīgas ostas zaudē konkurētspēju.

Edgars Štelmahers, Rīgas brīvostas Valdes priekšsēdētāja vietnieks, RD deputāts (Nacionālā apvienība/Latvijas Reģionu apvienība) – Tā kā faktiski viņa atrašanās Rīgas ostā ir nodrošinājusi pēdējos gadus Rīgas ostas konkurētspēju augstākā līmenī, nekā viņa būtu bez šī kuģa.

Bet, ja viņš ir tikai smuki nokrāsots un stāv pie dokiem?

– Pat ja viņš tikai stāv pie dokiem, jā. Jo apdrošināšanas kompānijas to uzskata par pietiekamu argumentu, lai samazinātu apdrošināšanas izmaksas.

Gan iepriekšējā brīvostas valde, gan šobrīd amatā ieceltie valdes locekļi uzskata, ka ledlauzis jāpārdod. Līdz šim notikušas trīs izsoles. Pēdējā beidzās šogad. Izsoles sākumcena bija 1,3 miljoni eiro – tieši tik pat, cik tika ieguldīts kuģa kapitālajā remontā. Bet neviens interesents, kurš būtu gatavs kuģi par šādu summu pirkt, neatradās.

Viesturs Zeps, Bijušais Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs, RD deputāts – Ko mēs no pārvaldes puses bijām savulaik konstatējuši – ka viņš izsolē būtu jāpārdod.

Tāpēc, ka nedarbojas?

– Tāpēc, ka novecojis, nav nepieciešamības tādas un pietiekoši dārgas uzturēšanās izmaksas.

Mārtiņš Ziemainis, Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos – Tā summa, par kādu tas tiek pārdots, tomēr nenosegs ieguldījumus, kas ir tajā kuģī ielikt.

Šobrīd amortizācijas vērtība kuģim ir 1,3 miljoni. Jā, nu šobrīd mēs skatāmies uz iespējām viņu pārdot. Protams, ka nav pats veiksmīgākais laiks, jo visa šī ģeopolitiskā situācija. Visticamāk, galvenie interesanti būtu no austrumiem. Bet, ja mēs skatāmies no tādas līdzekļu efektīvas izmantošanas, tad kā reiz remontdarbi varētu būt viens no iemesliem, kāpēc mums viņu pat ir izdevīgāk pārdot, nedaudz zaudējot grāmatvediski to vērtību, nekā papildus veicot vēl investīcijas.

Dārga ir ne tikai veco ledlaužu uzturēšana un remonts, bet arī to iedarbināšana un transportēšana. Ledlauzis VARMA ticis nodots lietošanā Liepājas ostai. Aprēķināts, ka aizbraukšana līdz Liepājai vien izmaksājusi ap 100 tūkstoš eiro. VARMAs un FOROS vienas darba dienas maksa, ieskaitot milzīgos degvielas patēriņus, sasniedz ap 10 tūkstoš eiro dienā.

Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtā kuģošanas spējas apliecība FOROS beidzas šī gada 31.decembrī. Lai to izietu, ledlauzī var atkal nākties ieguldīt pamatīgas summas, lai tā tehniskais stāvoklis atbilstu prasībām. Ja līdz tam izsolē kuģi pārdot neizdosies, vēlāk tā vērtība būs vēl zemāka.

Mārtiņš Ziemainis, Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos – Ja līdz tam neizdodas pārdot, tas nozīmē, ka tas kuģis ir jānoņem no uzskaites un tam principā ir metāllūžņu vērtība?

Metāllūžņu vērtība un, protams, tas viss ietekmēs visus šos iepriekšējos faktors, ko es jums minēju gan par apdrošināšanām, gan arī par kuģa ienākšanu ostā.

Ledlauža saimnieks “LVR Flote” gan uzskata, ka tomēr varēšot ar jūras administrāciju sarunāt pārbaudes atlikt. Ja administrācija tomēr tam nepiekritīs – kuģis būs jāiekonservē līdz to izdosies pārdot. Brīvostas plānos esot 2025.gadā ar fondu naudas starpniecību pirkt jaunu ledus klases kuģi ar hibrīdtipa dzinējiem. Kopējās pirkuma izmaksas varētu būt ap 7 miljoniem eiro no kā puse būtu jāmaksā brīvostai.

Mārtiņš Staķis, bijušais Rīgas mērs – Tā mums nav pirmā reize, kad mums ir jāmaksā rēķini par iepriekšējās administrācijas sastrādātām lietām. Kaut vai viens labs piemērs ir Rīgas satiksme, kurā šis rēķins ir 14 miljoni. Valsts ieņēmumu dienestam un citiem kreditoriem par visām nelikumīgām nodarbinātībām, konsultantiem, kas bijuši. Un tā nu diemžēl sanāk, ka nepatikšanas taisa vieni, pēc tam jau “jāstreb” ārā ir pavisam kam citam. Un tie, kas savā laikā to ir darījuši, vienkārši paliek tādā drošā neziņā par visu.

Par FOROS ledlauža iegādi interesējušās firmas, kas nodarbojas ar polāro ekspedīciju rīkošanu Ziemeļpolā. Bet mūsu kaimiņiem igauņiem kādā no iepriekšējām ziemām nācies ledlauzi īrēt jeb čartēt un tas izmaksājis 5 miljonus. Iespējams tā dēļ kaimiņvalsts aizsardzības ministrija nopirkusi savu ledlauzi un tas šobrīd tiek izmantots Tallinas ostā.