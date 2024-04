Ojārs Rubenis: “Tikai debilu cilvēku apziņā var būt tāda sajūta, ka mēs varam braukt pa tādiem ceļiem un tādām Rīgas ielām…” Ieteikt







“Es piederu pie tiem cilvēkiem, kurš uzskata, ka mazo skolu slēgšanas vai daudzu pasta nodaļu slēgšanas nav traģiskā problēma. Es domāju, ka tā traģiskā problēma ir visā citā. Kāpēc es tā domāju? Tāpēc, ka mēs nespējam attīstīt un paskaidrot savus lēmumus, – tas man liekas ir galvenais,” tā intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum” pauda žurnālists un Latvijas Teātru darbinieku savienības valdes priekšsēdētājs Ojārs Rubenis, diskutējot par sabiedrībā aktuālām problēmām, tostarp mazo skolu un pasta nodaļu slēgšanu, kas veicina Latvijas reģionu iztukšošanos.

Reklāma Reklāma

“Mēs, piemēram, slēdzam mazās skolas, nepainteresējoties, kā mēs tālāk attīstīsimies?” retoriski jautā Rubenis, turpinot skaidrot piemērus ar skolu Mērsraga pusē.

“Tas ir neapšaubāmi pierādīts, ka diemžēl mūsu mazās skolas ne vienmēr var attīstīt to izglītības līmeni, uz kādu mūsu valstij būtu jāiet. Un tur atkal ir vesela sērija cēloņi, kāpēc mums tur ir vājāki pedagogi. Vai arī, kāpēc tur ir ļoti labi pedagogi, bet mēs pieļaujam, ka viņi ir daudz mīlīgāki pret bērniem, viņi bērnus vairāk apmīļo, labāk zina…Protams, tas ir svētīgi, bet, ja mēs ejam tālāk, domājot par valsts attīstību, tad es domāju, ka lielās skolas vai lielas pasta nodaļas, vai attīstīta jebkura elektronika un tā tālāk, ar ko mēs varam operēt, tā ir tālāk ejoša, tā ir tālākā skatienā,” komentēja Rubenis TV24 raidījumā.

Savukārt cits jautājums esot par to, ka mēs nevaram “atstāt novārtā” tos skolotājus, kuri tos bērnu visu mūžu ir audzinājuši, ne tos bērnus, kas tur aug, ne iztukšot to vietu.

“Vietas iztukšošana, manuprāt, nav saistīta ar skolu. Tā ir saistīta ar infrastruktūru. Bet mēs par šo infrastruktūru vispār neesam domājuši! Piedodiet man par to, ko es tagad pateikšu, bet tikai debilu cilvēku apziņā var būt tāda sajūta, ka mēs varam braukt pa tādiem ceļiem un tādām Rīgas ielām… Pa tādām galvaspilsētas ielām, kuras pārvalda vīrieši, kuri paši brauc arī ar automašīnām, ka mēs varam pa tādām braukt! Kā vispār kaut kas tāds savā ziņā ir pieļaujams?” izbrīnīts jautāja žurnālists un Latvijas Teātru darbinieku savienības valdes priekšsēdētājs Rubenis TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum”.

Rubenis intervijā kā piemēru minēja arī kādreiz veikto slimnīcu reformu, kad slēdza reģionos vienu vai otru slimnīcu.

“Jautājums ir par infrastruktūru. Ja tu šodien piezvani no tālas vietas uz medicīnas punktu, cilvēks pa to laiku, kamēr atbrauks ātrā palīdzība, piemēram, no Talsiem uz kādu vietu, jau ir miris vai arī nosasiņojis, jo cilvēki nesaprot, ko darīt…Tāpēc, ka lielajās slimnīcās nav kapacitātes, nav pietiekami daudz ārstu, nav pietiekami daudz transporta un gala rezultātā nav infrastruktūras. Ja mums būtu trīsdesmit gados uzbūvēti pāris strukturētie maģistrālie ceļi un iegādāti aviācijas helikpoteri, nevis tikai armijas helikopteri…Manā bērnības laikā bija tā domāšana par infrastruktūru, un tas man liekas ir ļot svarīgi, nevis kladzināt par vienu vai otru skolu [tās slēgšanu], vienu vai otru pasta nodaļu!” uzsvēra Rubenis.

“Te mēs nonākam pie ļoti svarīga jautājuma – kā mēs paskaidrojam sabriedrībai, kur mēs esam, kas mēs esam kā Zatlers teica, kas es esmu, kur es atrodos, kāpēc es daru to, ko es pašlaik daru? Kas man patiesībā būtu jādara, kā man būtu jāattīstās? Es varu skaitīt desmitiem šos jautājumus, uz kuriem man nav atbildes,” tā savu komentāru rezumēja Rubenis TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum”, diskutējot par mazo skolu un pasta nodaļu slēgšanu, kā rezultātā iedzīvotāji aizbrauc prom no reģioniem un Latvija iztukšojas.

Reklāma Reklāma

Pilnu raidījumu “Nedēļa.Post scriptum” skatieties TV24 ēterā piektdien, 26.aprīlī, pl.21:00!