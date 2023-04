Londonas bibliotēkā izstāda retu Viljama Šekspīra lugu apkopojumu, kas tika izdots 1623. gadā

Foto: REUTERS/SCANPIX Londonā tiek izstādīts 1623. gadā publicētais Viljama Šekspīra lugu izdevums “First Folio” Gildholas bibliotēka (Guildhall Library) izstādīs šo reto grāmatu kā daļu no svinībām, kas veltītas 400 gadu jubilejai kopš šīs grāmata izdošanas.

Londonā publiskai apskatei šonedēļ tika izstādīts 1623. gadā publicētais pirmais angļu dzejnieka un dramaturga Viljama Šekspīra lugu pilns apkopojums (First Folio), tā vēstīja britu medijs “BBC“. Gildholas bibliotēka (Guildhall Library) izstādīja šo reto grāmatu svinību ietvaros, kas veltīta 400 gadu jubilejai kopš šīs ievērojamās grāmatas izdošanas. Pasaulē slavenais rakstnieks Šekspīrs ir dzimis šajā dienā, 26.aprīlī, tālajā 1564. gadā.

Grāmatā, kas izdota septiņus gadus pēc ģēnija nāves, ir iekļautas visas angļu literatūras klasiķa Šekspīra lugas. Izstādē aplūkojami arī vēl citi tā laika Šekspīra darbu izdevumi, tostarp divi mazāki “Henrija IV” pirmās daļas un “Otello” oriģināleksempāri.

Gildholas bibliotēkas galvenais bibliotekārs Pīters Ross (Peter Ross) britu medijam BBC pastāstīja: “Pavisam kopā tika iespiesti aptuveni 750 šīs grāmatas eksemplāri, bet līdz mūsdienām ir saglabājušies aptuveni 235 eksemplāri. Un tikai ceturtā daļa no šīm grāmatām ir saglabājušās neskartas pilnā apmērā, – un konkrēti šis ir viens no vislabāk saglabātajiem šīs grāmatas eksemplāriem pasaulē. Tā ir ievērojama ar savu augsto saglabāšanas pakāpi un papīra kvalitāti.”

Bibliotekārs Ross vēl piebilda, ka, kaut gan šis grāmatas izdevums paliks bibliotēkā, salīdzinājumam kāds “cits šis grāmatas eksemplārs 2020. gada oktobrī tika pārdots par aptuveni 10 miljoniem ASV dolāru (8 miljoniem sterliņu mārciņu).

Šo Šekspīra visu lugu apkopojuma pirmizdevumu kā veltījumu un piemiņu Šekspīram sagatavoja viņa laikabiedri – aktieri Džons Hemings un Henrijs Kondels. Eksperti apgalvo, – ja abi šie Šekspīra draugi nebūtu apkopojuši viņa lugas šajā izdevumā, tad puse no lugām, to starp arī “Makbets” (The Tragedy of Macbeth), “Divpadsmitā nakts”(Twelfth Night) un “Vētra”(The Tempest), būtu zaudētas uz visiem laikiem…

Pilsētas pašpārvaldes (The City Corporation) rīcībā pašlaik esošo grāmatas eksemplāru ap 1760. gadu iegādājās Viljams Petijs Ficmorics (William Petty Fitzmaurice), kurš vēlāk kļuva par premjerministru. Bet pēc tam 1806. gadā, kad tika pārdota viņa bibliotēka, to iegādājās Londonas institūts. Grāmata 1913. gadā tika nodota Gildholas bibliotēkai, un tās unikalitātes dēļ tā tiek reti izstādīta publiskai apskatei.

Londonas Pilsētas pašpārvaldes Kultūras, kultūras mantojuma un bibliotēku komitejas priekšsēdētāja Vendija Haida (Wendy Hyde) BBC teica: “Es domāju, ka londoniešiem būs lieliska iespēja novērtēt savu fantastisko vēsturi. Šī ir patiesi ievērojama grāmata. Veselas piecas stundas ikvienam būs dota reta iespēja to aplūkot tuvplānā Gildohas bibliotēkā mūsu “First Folio 400″ svinību ietvaros.”

Grāmatas tika izstādītas kopā ar izglītojošām sarunām šo pirmdien, 24.aprīlī, vēstīja BBC.

Viljams Šekspīrs (William Shakespeare) ir dzimis 1564. gada 26. aprīlī, miris – 1616. gada 23. aprīlī. Viņš bija angļu dzejnieks un dramaturgs, tradicionāli atzīts par visu laiku izcilāko angļu valodā rakstījušo autoru, kā arī par vienu no izcilākajiem autoriem pasaules literatūrā vispār, liecina informācija interneta vietnē “Vikipēdija” (Wikipedia). Šekspīrs ir uzrakstījis 38 lugas, 154 sonetus un vēl citus dzejas darbus. Šekspīra lugām ir raksturīgi daudzveidīgi un dziļi izstrādāti raksturi, kā arī filozofiskums. Šekspīra lugas ir tulkotas daudzās pasaules valodās, arī latviešu valodā ir izdoti Šekspīra kopotie raksti.