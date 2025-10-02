TV šovu zvaigzne Magone Liedeskalna

“Andrītis ir izkāpis nepareizā pieturā!” Vīrietis izpelnās skarbu Magones vērtējumu 0

LA.LV
13:29, 2. oktobris 2025
Kokteilis Apbrīno

Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Magone savā sētā bija nolēmusi pielūdzējiem parādīt, kāda ir īstā lauku dzīve. Viņa ar aizrautību ved Edgaru un Andrīti pa pagalmu, rāda kūti, dzīvniekus un stāsta par ikdienas darbiem, kas jāpaveic.

Kokteilis
Durvis verot vaļā, viņa ved abus pie kūts un izrāda saimniecību, kas nav maza. Kamēr Edgars uzmanīgi klausās un jautā, Andrītis jau no pirmā brīža nav īpaši entuziastisks – viņš stāv maliņā, skatās apkārt un cenšas izvairīties no darbiem.

Pēc brīža Magone attopas, ka no kavalieriem kūtī vien palicis Edgars. “Andri, kur tu esi?” sauc Magone no kūts. Izgājuši kopā ar Edgaru no kūts, Magone jautā “Kur tas Andra kungs palika?” Andrītis mēģina aizlavīties, taču Magone viņu pamana un sauc. “Mums malka jānes, neej prom, dārgumiņ!” saka Magone.

Aizkadrā viņa ironiski secina, ka Andrītis “ir izkāpis nepareizā pieturā”. “Kaut kā apmaldījies dzīvē, un kaut kā iekļuvis manā sētā. Netīšām. Nometnē uz darbošanos viņš noteikti nav domājis braukt. Par mīlestību varētu vēl runāt, bet ne par strādāšanu,” smej Magone.

Vēlāk Magone kavalieriem atrāda arī trušus. Sarunas aizvirzās par un ap trušiem. Magone jautā Edgaram, vai viņš ēd truša gaļu, saka, ka jā, “tikai viņam negribās, tādus mazus un mīļus”. Andrītis jautā, kas kauj trušus, un Magone atbild, ka viņa pati kauj trušus. Andrītis ir izbrīnīts, bet Magone atcērt: “Kas ir? Man ir kāds rūķītis, kas kauj?” Edgars piebilst, ka tas ir nežēlīgi, bet Magone oponē, ka kaut kas ir jāēd.

Magone Liedeskalna fotosesijā ar draudzenēm
Magone Burkā piedalās šovā "Slavenības. Bez filtra"


Kokteilis
Viedoklis
Kokteilis
