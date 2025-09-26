“Maita! Tu tāds izskatīgs vīrietis! Dzīvojam kopā?” Magones mīlas trijstūrī vēl neredzēta emociju vētra 0
Dzejnieces un šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Magones Liedeskalnas mīlas nometnē kaislības tikai pieaug. Abi kavalieri cīnās par viņas uzmanību kā vien prot, vēsta 360TV.
Magone ar saviem kavalieriem devusies nopeldēties. Kamēr Andris lēma ūdens priekiem neļauties, Magone un Edgars gan. Šķiet, šis solis atkal nav nācis par labu Andrim. Edgars kārtējo reizi parāda savu vīrišķīgo pusi, sniedzot Magonei roku. Andrim atliek vien noskatīties ar skaudību.
Andris aizkadrā teic, ka viņam kaitinot Edgara šķebinošā labsirdība: “Gan pret Magoni, gan brīžiem par pret mani. Brīžiem pilnīgi… Tāds kaitinoši viltīgs maita.”
Edgars vēlējās uztaisīt kopbildi ar Magoni, lūdzot to uzņemt Andrim. Un atkal pār viņa lūpām nāca kārtējais skaudīgais teksts par to, ka kamera tik laba, ka bildi sabojāt praktiski nav iespējams.
Par uzņemto fotogrāfiju Magone ir patīkami pārsteigta un izmanto brīdi, lai komplimentētu Edgaram, sakot, ka viņš ir jauns un izskatīts vīrietis.
Pēc peldes Andis nāca klajā ar pārsteidzošu atklāsmi. Viņš Magonei ieskicēja savus “nākotnes plānus” ziemai, ierosinot pārcelties pie viņas dzīvot. Ko par šādiem plāniem domā Magone?
Magone par dzirdēto ir vieglā šokā, sakot: “Kā viņš iedomājas te dzīvot, te Magone ar bērniem un pēkšņi Andris nokrīt no plūmes? Nekā nebija!”