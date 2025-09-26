FOTO. Grezni! Izsolē par 346 tūkstošu sākuma cenu nonācis bijušais Maijas Rozītes un Kaspara Krištopana dzīvoklis 0
Medijos tas izskanējis jau plaši – Radio balss un dīdžejmeitene Maija Rozīte un Kaspars Krištopans izšķīrās, šīs vasaras 15. kāzu jubileju tā arī nenosvinējuši.
Viņi apprecējās 2010. gada 23. jūlijā Torņakalna baznīcā. Maija Rozīte žurnālam “Privātā dzīve” jautājot, kurš ierosināja šķiršanos, atbildēja: “Attiecībās ir divi cilvēki. Šķiršanās notika ļoti civilizēti. Mēs esam absolūti labās, draudzīgās attiecībās. Neejot sīkākās detaļās, gribu teikt, ka šobrīd jūtos ļoti labi.”
Portāls LA.LV vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ pamanīja, ka izsolē nonācis SIA “KK Invest” piederošs dzīvoklis. Minētā uzņēmuma valdes loceklis ir Kaspars Krištopans. Neoficiāli avoti apstiprināja, ka šis ir šķirtā pāra dzīvoklis.
Nekustamā īpašuma sākuma cena ir 346 000 eiro, tas atrodas Ausekļa ielā. Šodien gan ir izsoles noslēgums.
Te ekrānuzņēmumi ar dzīvokļa foto no izsoļu portāla: