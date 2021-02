Foto: Ieva Čīka/LETA

Makšķernieki brīnās. Cik zivīgas ir Daugavas baseina upes?







Šogad Daugavas baseina upēs plānots ielaist 6,3 miljonus zivju kāpuru, mazuļu un smoltu, paredz janvārī apstiprinātais Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024. gadam.

Par zivīgām var saukt visas Daugavas baseina upes, par ko bieži vien brīnās makšķernieki. A/S “Latvenergo” Vides pārvaldības daļas vadītāja Aļona Boloņina pastāstīja, ka tas iespējams, pateicoties zivju resursu atražošanas programmai, kuras saknes meklējamas jau tajos tālajos laikos, kad notika Daugavas hidroelektrostaciju būvniecība.

Katru gadu Daugavas baseinā zivju resursu atražošanas programmā tiek izaudzētas un ielaistas astoņas sugas, kopskaitā vairāk nekā 6 miljoni zivju mazuļu. To izaudzēšanu zivju audzētavās “Bior” ZA “Tome” ar filiāli “Dole” nodrošina AS “Latvenergo” maksājums vairāk nekā miljona eiro apmērā.

“Daugavas baseina upēs zivju resursu atražošana notiek ikgadējo un regulāro ieguldījumu ietvaros. Tomēr AS “Latvenergo” jau vairākus gadus īsteno bioloģiskās daudzveidības projektus, kas ir uzņēmuma papildu iniciatīva. Arī 2021. gadā šos projektus īstenosim un zinātniski vērtēsim rezultātus iztīrītajās Vedzes un Pērses upēs, kā arī ar saviem sadarbības partneriem biedrību “Mēs zivīm” veidosim mākslīgās zivju nārsta ligzdas izvietošanai Daugavā,” “Latvijas Avīzei” pastāstīja Irēna Upzare, AS “Latvenergo” vides un darba aizsardzības direktore.

Ievērojot “Bior” rekomendācijas, ūdenstilpēs tiek ielaisti lašu un taimiņu smolti, viengadnieki un divgadnieki, līdaku vienvasaras mazuļi, zandartu un vimbu vienvasaras mazuļi. Nēģu kāpuri un nēģu vaislinieki tiek pārvietoti uz nārsta vietām augšpus šķēršļiem.

Jau septīto gadu visiem dabiskajos ūdeņos izlaistajiem lašiem un taimiņiem tiek nogriezta taukspura, lai pētniecības procesā varētu noteikt un atšķirt mākslīgi izaudzētos lašus un taimiņus no tiem, kas ir brīvi vairojušies savvaļā. Zvejojot lašu un taimiņu vaisliniekus, tiek ievērots dzimtās upes princips, smoltus pēc tam izlaižot tajā pašā upē. Līdaku vienvasaras mazuļi tiek ielaisti HES ūdenskrātuvēs.

Katru gadu zinātniski pamatotā sugu sastāvā un skaitliskā apjomā Daugavas baseinā notiek zivju mazuļu un kāpuru ielaišana. Ikgadējā zivju mazuļu ielaišanas plānā tiek noteikta zivju mazuļu ielaišana konkrētās ūdenstilpēs pa sugām, mazuļu attīstības stadijām un vecuma grupām, norādot izlaižamo zivju skaitu un to bioloģiskos normatīvus. Desmit gados Daugavas baseinā pavisam ielaisti vairāk nekā 100 miljoni zivju mazuļu.

AS “Latvenergo” ir svarīga gan videi draudzīga elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās, gan vienlaikus arī apkārtējās vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, veicinot zivju resursu aizsardzību un atjaunošanu, norādīja uzņēmumā. Vairāk nekā desmit gadus AS “Latvenergo” sadarbībā ar biedrību “Mēs zivīm” veido mākslīgās zivju nārsta ligzdas no egļu zariem un izvieto Daugavā, lai sekmētu zivju nārstu brekšiem, asariem, līdakām un zandartiem. Vides projektā brīvprātīgi piedalās koncerna darbinieki ar ģimenēm.