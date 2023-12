Krievijas diktatora Vladimira Putina stāstījums par savu jaukāko bērnības atmiņu, kas saistīta ar viņa māti, daudzos raisījis neizpratni, raksta izdevums “Newsweek”.

When asked about his kindest childhood memory, Putin shared this story (or whatever it is).

Any psychologists here? What could it mean? pic.twitter.com/84L5gLRO4U

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 5, 2023