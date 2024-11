Foto: Ekrānuzņēmums no “Youtube”/SUŅU BŪDA

"Man kā latvietim nospļauties, kas notiek pasaulē," Kaimiņš vaicā Rosļikovam: "Kam pieder Krima?"







Artusa Kaimiņa vadītajā “Youtube” raidījumā “Suņu būda” šonedēļ viesojās partijas “Stabilitātei!” līderis Aleksejs Rosļikovs. Raidījuma vadītājs deputātam uzdeva jautājumus par Krievijas karu, tajā skaitā vaicājot: “Kam pieder Krima?”

Jautājums sekoja negaidīti – pašā raidījuma sākumā, uzreiz pēc tam, kad Kaimiņš apvaicājās Rosļikovam par ģimeni. Viņš atklāja, ka ļoti novērtē savas sievas pacietību. Pastāstīja, ka ģimenē aug trīs dēli un ka viņš ir vecticībnieks.

Brīdī, kad Rosļikovs stāstīja par savu vecmāmiņu, kas no bērnības viņu radinājusi pie Dieva, Kaimiņš pajautāja: “Kam pieder Krima?”

“Šodien? Vai vispār? Mēs runājam par filozofiju, par juridisko pusi vai par sajūtām? Līdz 2014. gadam tā ir Ukrainas neatņemama sastāvdaļa. Pēc tam bruņotais konflikts un šodien mēs redzam, ka tur atrodas Krievija. Man personīgi kā latvietim absolūti nospļauties vispār, kas notiek apkārt pasaulē, man ir svarīgi, kas notiek šeit, Latvijā,” atbildēja Rosļikovs.

“Tad, kam pieder Krima” atkārtoti prasīja Kaimiņš.

Rosļikovs tiešu atbildi nesniedza. “Es šodien neatbalstu nevienu no pusēm diemžēl, jo es uzskatu, ka visi, kas tur iesaistīti, ieskaitot arī Eiropas Savienību, ir vainīgi pie tā, ka tur mirst cilvēki. Tāpēc es cenšos distancēties no šīm lietām (..). Lielākā daļa no latviešiem, pirms 2022. gada, uzskatīja, ka ukraiņi ir tie paši krievi – tie paši krievi, kuri arī nav tik godīgi un labi kā vajadzētu, tas ir fakts.

Šodien ir “trends”, ka mums, lai parādītu savu protestu, vajag atbalstīt vienu no pusēm. Es šajā ziņā negribu piedalīties ne vienā, ne otrā protestā. Es gribu būt šeit, Latvijā.”

Plašāk pievienotajā VIDEO!