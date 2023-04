Daugavpils autoosta. Foto. LETA © Ivars Soikāns

"manabalss.lv" vāc parakstus par autobusa Rīga-Daugavpils-Rīga saglabāšanu







Sabiedrības iniciatīvu portālā “manabalss.lv” ir sākta parakstu vākšanas kampaņa par autobusa Rīga-Daugavpils-Rīga saglabāšanu.

Iniciatīvas autore ir Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste Vera Semjonova. Iniciatīvu paredzēts iesniegt Daugavpils domei.

Kā uzsver iniciatīvas autore savā iniciatīvā, starp divām lielākajām Latvijas pilsētām – Rīgu un Daugavpili – līdz šim ir kursējis gan autobuss, gan vilciens, tomēr no 16.marta autobusa reisi no Rīgas uz Daugavpili un no Daugavpils uz Rīgu ir likvidēti.

Pēc iniciatīvas autores domām, ņemot vērā, ka maršrutā Rīga-Daugavpils ir daudz pieturu, no kurām cilvēki brauc uz Rīgu vai Daugavpili, šāds reisu samazinājums var ļoti ietekmēt cilvēku nokļūšanu uz un no darba vai mācībām, jo faktiski ikdienā šajā maršrutā vairs paliks tikai četri vilcienu reisi katrā virzienā. Tas nav pietiekami, lai cilvēki varētu ērti nokļūt vienā vai otrā pilsētā.

Ar šo iniciatīvu Semjonova aicina saglabāt pašreizējos autobusu reisus maršrutā Rīga-Daugavpils un Daugavpils-Rīga, kā arī izskatīt iespēju palielināt autobusu reisu skaitu. Jo senāk maršrutā Rīga-Daugavpils-Rīga autobusi kursējuši biežāk.

Līdz ar to sabiedrība iegūs iespēju pārvietoties maršrutā Rīga-Daugavpils-Rīga pietiekami bieži, norāda Semjonova.

Pašlaik par iniciatīvu ir parakstījušies 29 cilvēki.

Jau ziņots, ka saistībā ar vispārēju izmaksu pieaugumu un pasažieru skaita kritumu AS “Daugavpils autobusu parks” vairs neveiks autobusu pārvadājumus komercmaršrutā Rīga-Daugavpils.

Informācija “Daugavpils autobusu parka” mājaslapā liecina, ka uzņēmums no 16.marta komerciālajā maršrutā Nr.K7983 “Rīga-Daugavpils” slēgs reisu Nr.34 plkst.12 no Daugavpils autoostas un reisu Nr.39 plkst.20.20 no Rīgas Starptautiskās autoostas.

Saistībā ar ļoti mazu pasažieru skaitu pirms pusotra gada Sabiedriskā transporta padome nolēma slēgt valsts dotētos reisus maršrutā Rīga-Daugavpils. Valsts dotētie reisi tika slēgti, bet komersantiem tika piedāvāts veikt pārvadājumus šajā maršrutā uz komerciāliem principiem, tas nozīmē – bez valsts dotācijas zaudējumu gadījumā.

“Daugavpils autobusu parks” sākotnēji pieteicās šajā maršrutā veikt 10 reisu dienā, bet saistībā ar pasažieru trūkumu, to skaits ar laiku tika samazināts.

Šajā maršrutā bija palicis viens komercreiss katrā virzienā. Maksa par braucienu bija 12 eiro. Vienlaikus reiss bija par 30-50 minūtēm ilgāks nekā šī paša maršruta vilciena reiss, kurā biļete maksā 7,25 eiro.

Šobrīd maršrutā Rīga-Daugavpils katru dienu kursē četri vilcienu reisi katrā virzienā. No Rīgas vilcieni izbrauc plkst.7.31, 13.01, 16.31 un 18.01, bet no Daugavpils – plkst.6.21, 7.39, 13.06 un 17.37.

Tāpat svētdienās maršrutā kursē viens valsts dotētais autobusu reiss katrā virzienā. No Rīgas tas izbrauc plkst.17.15, bet no Daugavpils plkst.10.30.

Kompānija “Daugavpils autobusu parks” reģistrēta 1993.gadā, un tās pamatkapitāls ir 5,032 miljoni eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. 2021.gadā “Daugavpils autobusu parka” apgrozījums bija 1,162 miljoni eiro, bet peļņa – 56 590 eiro.