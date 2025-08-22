Brīvdienas ir teju klāt, un arī šajā nedēļas nogalē netrūks iespēju izkustēties no mājām un labi pavadīt laiku. Dažādās pilsētās un novados gaidāmi pasākumi gan tiem, kuri vēlas klausīties koncertus un baudīt kultūru, gan tiem, kuri priekšroku dod sportiskām aktivitātēm. Būs iespēja satikt draugus, izmēģināt ko jaunu, nobaudīt vietējo meistaru gatavoto ēdienu un izbaudīt vasarīgo noskaņu. Katrs varēs atrast sev piemērotāko veidu, kā piepildīt brīvdienas – ar prieku, kustību un pozitīvām emocijām.
Lai atvieglotu nedēļas nogales plānošanu un palīdzētu izvēlēties, kurp doties, esmu vienuviet apkopojusi interesantākos pasākumus, kas norisināsies šajā nedēļas nogalē.