Mati, sēžamvieta, stāja… Atklāts, kuras ķermeņa daļas vīrieši visvairāk mīl sievietēs, un sievietes – vīriešos

23:03, 8. oktobris 2025
Pieķeršanās un pievilcība ir sarežģīts sajūtu, uztveres un bioloģisku reakciju kopums. Lai gan katram cilvēkam ir savas individuālās gaumes, pētījumi liecina, ka noteiktas ķermeņa daļas īpaši bieži piesaista pretējā dzimuma uzmanību.

Kas visvairāk piesaista vīriešus sievietēs?

Lai arī bieži tiek uzsvērts iekšējais skaistums, vairāki pētījumi un aptaujas norāda, ka vīrieši vispirms pamana noteiktas sievietes ārienes detaļas.

Acis

Skatiens tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem pievilkšanas instrumentiem. Daudzi vīrieši apgalvo, ka tieši acis ir pirmā lieta, ko viņi pamana – tās atklāj personību, emocijas un pašpārliecinātību.

Smaids

Dabisks, silts smaids tiek uztverts kā veselības, draudzīguma un sievišķības pazīme. Tas rada uzticības sajūtu un pozitīvu pirmo iespaidu.

Gurni un sēžamvieta

No bioloģiskā skatpunkta šī ķermeņa daļa saistās ar auglību un proporcijām, kas bieži tiek uztvertas kā īpaši pievilcīgas.

Mati

Kopti, veselīgi mati tiek uzskatīti par vitalitātes un veselības simbolu. Gan gari, gan īsi mati var būt pievilcīgi – galvenais, lai tie atbilst personas raksturam.

Balss

Maiga, bet pārliecināta balss rada juteklisku un sievišķīgu iespaidu. Balss tembrs nereti ietekmē pirmo emocionālo reakciju.

