12 dīvaini veidojumi, kas izņemti no cilvēku ķermeņiem – 100% pretīgi, bet 200% interesanti 0
Ikreiz, kad kāds internetā publicē kādu attēlu, kurā redzams kaut kas no ķermeņa izņemts, daudziem kļūst nelabi. Tajā pašā laikā netrūkst cilvēku, kuru ziņkārība tomēr ir spēcīgāka. Vietnē Reddit.com izvērtusies diskusija par dīvainākajiem veidojumiem, kas izņemti no cilvēku ķermeņiem. Lūk, 12 no tiem!
BRĪDINĀJUMS! Ja, izlasot ievadu, jums kļuva nelabi, pārtrauciet lasīt!
Metāla stieņi, ko kādam izņēma no kājas. Ķirurgs ļāvis tos paturēt piemiņai.
Žultsakmens, kuru viegli sajaukt ar parastu akmeni.
Daļa ribas, ko kāds pārvērtis par kaklarotu.