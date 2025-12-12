Foto: Evija Trifanova/LETA

Sestdiena būs auksta

12. decembris 2025
Sestdien Latvijas lielākajā daļā gaisa temperatūra būs zem nulles, prognozē sinoptiķi.

Naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu būs Kurzemē, bet tie nenesīs nokrišņus. Autoceļi vietām var būt slideni.

Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -3..-8 grādiem, Kurzemē – līdz 0..-3 grādiem.

Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināks laiks gaidāms valsts austrumos. Pēcpusdienā Kurzemē līs un snigs, vakarā sniegs gaidāms arī valsts centrālajā daļā.

Latvijas austrumu novados sestdien gaidāms bezvējš, pārējā valstī pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs no -4 grādiem valsts austrumos līdz +1 grādam Kurzemes piekrastē.

Rīgā sestdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies; vakarā iespējams sniegs. Pūtīs lēns vējš, dienas otrajā pusē – mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra -3 grādi naktī un -1 grāds dienā.

