TESTS. Kurš vainīgs noziegumā? Tikai 1 no 10 spēj domāt kā detektīvs un atrast visus pavedienus 0
Iejūties detektīva lomā! Tevi gaida virknes noslēpumainu situāciju, ar kuru palīdzību pārbaudīsim, vai tu spēj atšķetināt sarežģītus noziegumus. Tests ideāli piemērots visiem, kam patīk trilleri, kriminālie seriāli un “kurš ir vainīgs” stāsti.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.
Ap plkst. 15:00 kāds vīrietis tika atrasts miris savā mājā. Nākamajā dienā policija izjautāja visus, kas atradās mājās, tostarp viņa sievu, par to, ko viņi darīja tajā laikā. Dārznieks teica, ka laistīja augus, pavārs teica, ka gatavoja brokastis, bet sieva teica, ka datorā skatījās filmu. Kurš melo?