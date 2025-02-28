Foto: Canva

TESTS. Kurš vainīgs noziegumā? Tikai 1 no 10 spēj domāt kā detektīvs un atrast visus pavedienus 0

kokteilis.lv

Iejūties detektīva lomā! Tevi gaida virknes noslēpumainu situāciju, ar kuru palīdzību pārbaudīsim, vai tu spēj atšķetināt sarežģītus noziegumus. Tests ideāli piemērots visiem, kam patīk trilleri, kriminālie seriāli un “kurš ir vainīgs” stāsti.

Kokteilis
“Esam vienojušies.” Izskan baumas, ka eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs nonācis pansionātā
Eksperti ir nosaukuši 9 automašīnas, no kurām vajadzētu izvairīties pensionāriem
RAKSTA REDAKTORS
Poliklīnikas darbiniece rīkojās nelikumīgi: kā Ingūna nejauši noklausījās sarunu un atklāja tīšu pacientu muļķošanu
Lasīt citas ziņas

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Ap plkst. 15:00 kāds vīrietis tika atrasts miris savā mājā. Nākamajā dienā policija izjautāja visus, kas atradās mājās, tostarp viņa sievu, par to, ko viņi darīja tajā laikā. Dārznieks teica, ka laistīja augus, pavārs teica, ka gatavoja brokastis, bet sieva teica, ka datorā skatījās filmu. Kurš melo?

1 no 8
TV24
Kāpēc joprojām tiek organizēti regulārie pasažieru pārvadājumi uz agresorvalstīm? Eksperts skaidro riskus un uzsver nepieciešamību rīkoties
Trampam ir apnicis – viņš vairs negrib nekādas runas! Kijiva un Maskava ir brīdinātas
VIDEO. Dzēris jaunietis Daugavpils centrā vicina ieroci, taču policija sodu nepiemēro – kāpēc?
“Varbūt vienu savu algu noziedojiet, prezidenta kungs?” Četru bērnu mamma gadiem ilgi gaida rindā pie speciālistiem
Psiholoģiskais kafijas tests atklāj tavu vājāko vietu: patiesību nav viegli sagremot
Viņš pateica tikai vienu vārdu! Atklāti jauni fakti par Kauņas maniaka nežēlīgo dubultslepkavību
Putinam ir plāns kā pārspēt Trampu: ASV analītiķe atklāj, ko tas ietver
Eksperti ir nosaukuši 9 automašīnas, no kurām vajadzētu izvairīties pensionāriem
VIDEO. Ziemassvētku dekors pašu rokām, kas tev neizmaksās ne centa
TESTS. Izpildi īstus skolas uzdevumus un uzzini, vai vēsturē esi gudrāks par 7. klases skolēnu
VIDEO. Sloka necieš pat citas slokas tuvumu — bet “Drauga Spārns” izdodas izglābt pat šādus putnus
“Ar pašreizējiem netiek galā, bet vēl vajag.” Latvija par 89 miljoniem eiro pirks akumulatoru bateriju vilcienus
“Bet tie, kas sēž Saeimā un Ministru kabinetā, ir pelnījuši prēmijas?” Kamēr IZM sevi aizstāv, sabiedrība pieprasa taisnīgumu
Veselam
Kardiologs atklāj, no kāda pārtikas produkta vajadzētu atteikties, lai saglabātu veselu sirdi
Kokteilis
“Esam vienojušies.” Izskan baumas, ka eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs nonācis pansionātā
Kokteilis
Kambalas uz šķiršanās sliekšņa: “Kaut tu nosprāgtu!”
“Nav garantēts, ka mēs to pieņemsim.” Zelenskis par Trampa “kompromisu” Donbasa jautājumā
TV24
Rajevskis: Valsts nevar dzīvot bez birokrātijas – problēma ir citā virzienā…
RAKSTA REDAKTORS
Kakao, sulas, biezpiens un citi produkti paliek lētāki! Vai beidzot Latvijā krīt pārtikas cenas?
VIDEO. Černobiļas zilo suņu noslēpums ir atklāts
TV24
“Negribu tā publiski stāstīt, bet…” Andris Bērziņš atklāj noslēpumu par Latviju, ko daudzi nezināja
Kāpēc kaķis skrāpē sienas? Veterinārārsti nosauc 6 iespējamos iemeslus
Kokteilis
VIDEO. “Es sajutu!” Aleksandra Kurusova piedzīvojusi elpu aizraujošus mirkļus kopā ar Mairi Briedi
RAKSTA REDAKTORS
“Šoreiz mums ir pienācis laiks parunāt par bērnu onkoloģiju ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē” – Pēteris Apinis par mediķu atbildību BKUS un citos smagos gadījumos
TV24
Ukraiņu “spoki” okupētajā Krimā paveikuši prāvu darbiņu: šāda iznīcināšana pēdējo nedēļu laikā atkārtojas
RAKSTA REDAKTORS
FOTO. Ideja brīvdienām! 5 ieteikumi, ko darīt un apskatīt Priekulē
Horoskopi 12. decembrim. Tu vari izjust spiedienu no sevis paša, izvirzot pārāk augstas prasība
Veselam
Uztura speciālisti nosaukuši 5 vitamīnus, kurus nekādā gadījumā nedrīkst lietot vienlaicīgi