Nopludināti dokumenti no Trampa “lielā plāna”: viņš vēlas sašķelt Eiropas Savienību un īpaša loma tajā ir Polijai 0
Nopludināts ASV Nacionālās drošības stratēģijas dokuments vēsta, ka Donalda Trampa administrācija it kā vēlas, lai Austrija, Itālija, Ungārija un Polija izstājas no Eiropas Savienības, tuvinoties ASV ietekmes lokam, raksta “The Sun”.
Plāns, kas neoficiāli dēvēts par “Make Europe Great Again”, asi kritizē Briseli, apgalvojot, ka ES grauj nacionālo suverenitāti, ierobežo brīvības un veicina nestabilitāti caur masveida migrāciju.
Dokumentā pausts, ka Eiropa, turpinot pašreizējo politiku, 20 gadu laikā var kļūt “neatpazīstama”, bet kontinenta lielākais drauds vairs nav ekonomika, bet gan “civilizācijas izzušana”. Tajā arī apšaubīts, vai vairākas Eiropas valstis nākotnē spēs palikt uzticami ASV sabiedrotie.
Reakcija Eiropā bijusi asa. ES amatpersonas norāda, ka ASV nav tiesību ietekmēt Eiropas iekšpolitiku, savukārt Vācija uzsver nepieciešamību kļūt neatkarīgākai no ASV drošības jautājumos. Tikmēr daži Eiropas nacionāli konservatīvie politiķi dokumentu slavē, apgalvojot, ka Tramps “pasaka skaudru patiesību”.
Baltais nams gan kategoriski noliedz, ka šāds slepens dokuments pastāvētu, tomēr noplūde jau ir pastiprinājusi spriedzi starp ASV un Eiropu, atklājot dziļas plaisas transatlantiskajās attiecībās.