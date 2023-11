“Mēness aptiekas” farmaceite Jeļena Petrišina – “Gada farmaceits 2023” Ieteikt







Farmaceite, “Mēness aptiekas” un Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) valdes locekle Jeļena Petrišina saņēmusi apbalvojumu “Gada farmaceits 2023”, kas piešķirts par farmaceita profesijas popularizēšanu, iniciatīvu un iesaistīšanos kolēģu darbaudzināšanā un tālākizglītošanā.

“Farmaceiti Latvijas iedzīvotāju veselības labā ik dienu paveic nozīmīgu darbu: ja cilvēks farmaceitam uzticas, tad tā jau ir puse no iespējas, ka vajadzīgajā brīdī viņš aptiekā saņems palīdzību. “Mēness aptieka” ir stabila darba vieta daudziem nozares profesionāļiem, un šis profesionālais novērtējums nozīmīgs un iedvesmojošs ne tikai man, bet arī mums visiem,” īsi pēc apbalvojuma saņemšanas LFB gada konferencē atklāj Jeļena Petrišina.

Jeļenai darbs farmācijas nozarē ir nemitīgas pilnveides un straujas izaugsmes laiks – nozarē strādājot jau 15 gadus, no tiem “Mēness aptiekā” aizvadītajos deviņos viņa sākotnēji bijusi farmaceite, tad kļuvusi par aptiekas vadītāju, 2018. gadā ­– par uzņēmuma valdes locekli un mazumtirdzniecības pārdošanas vadītāju farmācijas jautājumos. Kopš 2021. gada Jeļena Petrišina ir valdes locekle LFB, kur vada arī Informācijas tehnoloģiju sistēmu darba grupu. Viņa uzskata, ka par farmaceita profesijas prestižu sabiedrībā ir atbildīgs katrs kolēģis un kopīgiem spēkiem šī senā un sabiedrības veselībai tik nozīmīgā profesija ikdienā popularizējama ar ikviena nozarē strādājošā darbu un attieksmi. Tāpat farmaceita darbā nepārtraukti jāpapildina zināšanas, lai tās var izmatot, palīdzot klientiem.

Kolēģi Jeļenu raksturo kā pārliecinātu profesijas entuziasti, kura ar savu darbu spēj ietekmēt farmaceitiskās aprūpes pilnveides procesus un farmaceitu profesionālo izaugsmi visā Latvijā. Kvalitatīva, mūsdienīga farmaceitiskā aprūpe un pakalpojumi ir ikdienas prioritātes, ko pakāpeniski un atbildīgi pilnveido uzņēmumā. Viņa uzskata, ka plašās zināšanas, ko farmaceits var izmantot konsultējot, sabiedrībā vēl aizvien nav pietiekami novērtētas, taču ir vērojama pozitīva tendence, un ir svarīgi savas profesijas prestižu stiprināt.

Vairāk nekā 240 “Mēness aptiekās” visā Latvijā farmaceitisko aprūpi sniedz vairāk nekā 700 nozares profesionāļi – farmaceiti un farmaceita asistenti.

