6 katram pieejami līdzekļi pret kāju salšanu

Šķiet, ka rudenī runāt par nosalušām kājām nav nekādas jēgas – skaidrs, ka aukstā laikā kājas var salt! Tas tiesa, kāju pēdu salšanu var izraisīt zema temperatūra, taču ne tikai. Arī, piemēram, ilgstoša stresa vai vairogdziedzera slimības viena no izpausmēm var būt salstošas kāju pēdas. Pamata slimība, protams, ir jāārstē, bet, ko var darīt tūlīt, lai salstošu kāju simptomu mazinātu?

Iemesli, kāpēc salst kājas

Aukstums

“Pēdu salšana ir viena no ķermeņa reakcijām uz zemu temperatūru. Kad ķermenis nonāk vēsumā, ekstremitāšu, piemēram, roku un pēdu asinsvadi sašaurinās, līdz ar to samazinās asins plūsma šajās zonās, palīdzot saglabāt siltumu dzīvībai īpaši svarīgās ķermeņa daļās. Ekstremitātes atrodas vistālāk no dzīvībai svarīgiem orgāniem, tātad tieši asinsrites samazināšana ekstremitātēs ļauj saglabāt siltumu un asins plūsmu dzīvībai nozīmīgākās ķermeņa daļās.

Laika gaitā šī samazinātā asins plūsma var izraisīt skābekļa līmeņa zudumu audos, kā rezultātā tie var iegūt zilganu krāsu. Ja šādi simptomi ir īslaicīgi, tie parasti nav nopietni, un sasildoties viss ķermenis atgriežas normālā stāvoklī,” skaidro “Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone.

Stress vai trauksme

“Stresa vai trauksmes stāvoklis arī var būt par iemeslu aukstām kājām. Viena no ķermeņa dabiskajām reakcijām uz stresu ir adrenalīna nonākšana asinsritē. Cirkulējot, adrenalīns izraisa perifēro asinsvadu sašaurināšanos, tas attiecīgi samazina asins plūsmu ekstremitātēs. Šī reakcija sagatavo organismu iespējamiem miesas bojājumiem un rezervē enerģiju, kas var būt nepieciešama paaugstināta stresa situācijās. Mūsdienās ik uz soļa sagaida dažādi stresa faktori, taču lielākā daļa no tiem, par laimi, nav tik apdraudoši. Tāpēc šī aizsargreakcija var būt vairāk kaitīga nekā noderīga, īpaši, ja tās dēļ regulāri ir aukstas kājas vai rokas. Šos simptomus mazināt var stresa un trauksmes kontrolēšana,” norāda neiroloģe Veselības centru apvienībā Dace Bērziņa.

Juta Namsone paskaidro, ka ārstniecības augi, piemēram, asinszāle (jālieto ar piesardzību!), pasiflora, baldriānis, apinis, melisa, vilkābele un kumelīte var palīdzēt rast emocionālo līdzsvaru stresa situācijās, uzturēt labu garīgo formu, nomierināt un sniegt relaksējošu efektu. “B grupas vitamīni (B 6 , B 12 ), veicina normālas psiholoģiskās funkcijas, enerģijas ieguves vielmaiņu un var mazināt nogurumu, nespēku. Izcils “palīgs” normālai muskuļu, nervu sistēma darbībai ir magnijs. Ne mazāk svarīgi trauksmes un stresa mazināšanai ir vitamīniem A,C, D, E,” saka farmaceite.

Asinsrites problēmas

Asinsrites problēmas ir ļoti izplatīts salstošu kāju cēlonis. Cilvēki ar sliktu asinsriti bieži cenšas nodrošināt labāku asinsriti rokās un kājās, jo salstošo ekstremitāšu dēļ pastāvīgi izjūt diskomfortu.

“Sliktai asins cirkulācijai var būt dažādi iemesli. Mazkustīgs dzīvesveids vai ilgstoša sēdēšana pie rakstāmgalda var samazināt asinsriti kājās un izraisīt to salšanu.

Augsts holesterīna līmenis var izraisīt aplikumu veidošanos artērijās, kas var samazināt asins cirkulāciju kājās, izraisot pēdu salšanu. Dažas sirds slimības arī var būt par iemeslu kāju salšanai, tāpēc ieteicams konsultēties ar ārstu par visām esošajām sirds problēmām vai riska faktoriem. Asinsriti visā organismā var apgrūtināt arī smēķēšana, tāpēc tie, kuri smēķē, biežāk sūdzas par kāju salšanu,” norāda farmaceite.

Anēmija

Anēmija rodas, ja organismā ir pārāk maz normālu sarkano asins ķermenīšu. To var izraisīt daudzi faktori, tostarp dzelzs, B12 vitamīna vai folātu deficīts vai hroniska nieru slimība. Novērots, ka vidēji smagi vai smagi anēmijas gadījumi var izraisīt kāju salšanu. Farmaceite norāda, ka anēmiju iespējams ārstēt ar izmaiņām uzturā un/vai papildu uzņemt attiecīgu uztura bagātinātāju vai bezrecepšu medikamentu. Terapijas efekts sāk veidoties pēc 3 līdz 6 nedēļām, tādēļ, lai atjaunotu dzelzs “depo” organismā, preparātu vēlams lietot pat sešus mēnešus. Divvērtīgie dzelzs sāļi vislabāk uzsūcās vidēji skābā vidē, tādēļ, ja bezrecepšu medikamenta sastāvā papildus nav C vitamīna, lietojot jāpievieno 250 – 500 mg askorbīnskābes vai jāizdzer pusglāzi apelsīnu sula. Vislabāk tos lietot vienu stundu pirms vai divas stundas pēc ēšanas.

Par labiem dzelzs avotiem uzskata, piemēram, liesu liellopu vai cūkas gaļu un aknas, vārītas sojas pupiņas, zirņus, arī spinātus, ķirbju sēklas, rozīnes.

Tomēr nevajadzētu rīkoties “uz savu galvu”. Pirms kaut ko sākt lietot, svarīgi, lai anēmiju ir diagnosticējis ārsts un ir jāievēro viņa ārstēšanas ieteikum. Konkrēta dzelzs preparāta nepanesības gadījumā jākonsultējas ar ārstu par iespēju mainīt terapiju – mazināt devas mainīt vai preparāta uzņemšanas veidu,” uzsver Juta Namsone.

Cukura diabēts

Cilvēkiem ar cukura diabētu var rasties asinsrites problēmas, kas izraisa roku un kāju salšanu. “Bieži augsts cukura līmenis asinīs var izraisīt artēriju sašaurināšanos un samazinātu asins piegādi audiem, kas veicina pēdu salšanu. Dažiem cilvēkiem cukura diabēts var izraisīt diabētisku perifēro neiropātiju – nervu bojājumus. Diabēta izraisīti nervu bojājumi parasti rodas tiem, kam ilgu laiku ir nekontrolēts augsts cukura līmenis asinīs,” atgādina ārste.

Citi diabētiskā nervu bojājuma simptomi ir tirpšanas vai durstīšanas sajūta, nejutīgums vai dedzinošas sāpes kājās un pēdās. Simptomi var pastiprināties naktī.

Nervu darbības traucējumi

Ja kājas salst regulāri, cēlonis var būt arī citi nervu darbības traucējumi. Nervu bojājumus var izraisīt trauma vai ievainojums, piemēram, smags apsaldējums, vai tas var būt saistīts ar pamata slimību. Perifēro neiropātiju var izraisīt arī aknu vai nieru slimība, infekcija vai ģenētika. Mēdz būt arī papildu simptomi, tostarp nejutīgums un tirpšana. Gaidot pamata diagnozi, aukstu pēdu simptoma mazināšana var palīdzēt novērst diskomfortu.

Hipotireoze

Hipotireozi izraisa nepietiekama vairogdziedzera darbība – tas nenodrošina pietiekamu vairogdziedzera hormonu līmeni, kas savukārt negatīvi ietekmē vielmaiņu organismā.

“Vielmaiņa ir cieši saistīta ar asinsriti, sirdsdarbību un ķermeņa temperatūru, tāpēc viss, kas ietekmē vairogdziedzera darbību un izraisa hipotireozi, var izraisīt kāju salšanu,” saka farmaceite un piebilst, ka cilvēki ar hipotireozi var būt jutīgāki pret aukstumu, un viņiem var būt arī citi simptomi, piemēram, nogurums, svara pieaugums, atmiņas problēmas.

Juta Namsone uzsver, ka sadarbība ar ārstu, lai diagnosticētu kāju pēdu salšanas cēloni, ir labākais ceļš uz šī simptoma novēršanu. “Tikmēr arī mājās ir pieejami vairāki līdzekļi, kas varētu palīdzēt sasildīt kāju pēdas un mazināt salšanas radīto diskomfortu.”

Kustības

Lai arī tas šķiet pārlieku vienkārši un diez vai efektīvi, piecelšanās kājās un izkustēšanās var būt viens no veidiem, kā sasildīt ķermeni un palīdzēt asins cirkulācijai pēdās.

“Biroja darbiniekiem, kuriem, pavadot laiku pie rakstāmgalda, ir aukstas kājas, var līdzēt periodiska pastaiga kaut vai pa biroju. Vēlams gan būtu katru dienu 30 minūtes vai stundu veikt fiziskās aktivitātes, kas ne tikai uzlabo pašsajūtu, bet uztur asinsvadu tonusu un asins cirkulāciju. Protams, ka fiziskā slodze un izpilde jāizvērtē atbilstoši savam veselības stāvoklim.’’

Zeķes un čības

Ja salst kājas, svarīgi ir valkāt siltas un labi piegulošas zeķes. Izvēlēties pēc dabīgāka materiāla – vilnas, kokvilnas – izstrādājumus, tie labāk notur siltumu. Telpās, būs noderīgas arī čības, īpaši, ja uz grīdas nav paklāja vai ja tā nav apsildāmā grīda.

Turēt pēdas saliktas blakus citu pie citas ir labs veids, kā palīdzēt tām saglabāt siltumu un novērst papildu siltuma zudumus.

Kāju vanniņas, masāža

Viens no ātrākajiem veidiem, kā atbrīvoties no aukstām pēdām, ir iemērkt tās siltā vannā. “Pietiks, ja siltā ūdenī mērcēsit kājas 10-15 minūtes. Procedūra var būt noderīga arī tieši pirms gulētiešanas, jo var mazināt spriedzi, atslābināt muskuļus.

Cilvēkiem ar diabētisku nervu bojājumu jābūt uzmanīgiem ar ūdens temperatūru (to vēlams nenoteikt taustot, bet izmērīt ar ūdens termometru), jo samazinātā nervu jutīguma dēļ var nespēt novērtēt ūdens temperatūru un netīšām apdedzināties.” Asinsrites uzlabošanai var palīdzēt masāža ar gumijas fizioterapijas bumbiņu, kurai ir mīkstas adatiņas.

Termofors

Cilvēkiem, kuriem aukstu kāju dēļ ir problēmas ar miegu, sildoša termofora novietošana kājgalī var līdzēt saglabāt kāju siltumu gulēšanas laikā. Turklāt sildīšana var nomierināt muskuļus pēc dienas, kas pavadīta, ilgstoši stāvot kājās.

Sildoši augu līdzekļi

Var izmantot sildošus līdzekļus, kas satur flavonoīdus. Tie uzlabo asins cirkulāciju un arī perifēro asinsriti. Aktīvās vielas ir dažādu augu (čili, paprikas) ekstrakti, kas dod sildošo efektu. Pirms lietošanas gan jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu. Noteikti nevajadzētu tos lietot cilvēkiem ar jutīgu ādu vai brūcēm, ka arī tad, ja ir alerģija uz kādu no sastāvā esošajiem augiem.

Lokāli pēdām var izmantot kampareļļu, kas paplašina asinsvadus un rada siltuma sajūtu.

Asinsriti var uzlabot arī ginkgo bilobas ekstrakts, kas veicina perifēro asins mikrocirkulāciju. Pirms lietošanas vēlams konsultēties ar ārstu. No šiem preparātiem jāatturas cilvēkiem, kuri lieto asins šķīdinātājus, jo pastāv risks, ka var sākties asiņošana.

Kad svarīgi doties pie ārsta?

Lai gan ik pa laikam nosalušas kājas ir normāla parādība, dažos gadījumos tomēr var būt nepieciešama vizīte pie ārsta. “Protams, vienkāršākais ir iegriezties aptiekā un aprunāties par šo problēmu ar savu farmaceitu, tomēr esmu droša, ka vairākos gadījumos, iztaujājot klientu, farmaceits ieteiks doties pie ģimenes ārsta. Piemēram, to vajadzētu darīt ikvienam, kam bieži vai bez acīmredzama iemesla ir aukstas kāju pēdas. Kā noskaidrojām, cēlonis var būt arī kāda slimība. Ar ārstu noteikti jākonsultējas, ja bez salstošām kājām ir arī citi simptomi, tostarp:

nogurums;

būtisks svara zudums vai pieaugums;

drudzis;

locītavu sāpes;

čūlas uz roku vai kāju pirkstiem, kas slikti dzīst;

ādas izmaiņas, piemēram, izsitumi, zvīņošanās, bieza āda

kāju tirpšana;

slapjas un sasvīdušas pēdas.

Ja pēdās jūtams aukstums, bet pataustot, tās nav aukstas, arī ir jādodas pie ārsta, jo tas var liecināt par nervu bojājumiem vai citu neiroloģisku slimību,” skaidro farmaceite.

“Ik pa laikam aukstas kājas ir pilnīgi normāla parādība. Savukārt pastāvīgi nosalušu kāju simptoms noteikti ir jāapspriež ar ārstu. Ārstējot pamatcēloni, pēdām vajadzētu atgūt normālu temperatūru. Tikmēr, veicot tūlītējas darbības, piemēram, valkājot siltas zeķes, kājas var ātri sasildīt,” atgādina neiroloģe Dace Bērziņa.

