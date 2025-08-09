#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Tas vistiešākajā mērā skar mūs” – par šķiršanos paziņo iemīļotas radio SWH personības – Kaspars Breidaks un Sanda Dejus 2

16:14, 8. augusts 2025
Šis rīts bija negaidīts pārsteigums radio SWH klausītājiem, kuri īpaši iecienījuši rīta raidījumu “TIK TIK TIK” un tā vadītājus Sandu Dejus un Kasparu Breidaku. Raidījuma vidū abi vadītāji, nemaz neslēpjot savu satraukumu, nāca klajā ar jaunumiem.

Kaspars, aizsākdams sakāmo, norādīja, ka viņam ir pamatīgs satraukums, jo šāds precedents sen neesot bijis un tāda saruna neesot bijusi vajadzīga.

“Viss plūst un mainās. Radio SWH no septembra gaidāmi jaunumi, kas vistiešākajā mērā skar arī mūs un mūsu kopā būšanu. Es gribu visus nomierināt jau sākumā – Sandiņa arī turpmāk no rītiem būs jūsu prieks, iedvesma un acuraugs,” teica Kaspars, liekot noprast, ka otrs raidījuma vadītājs pagaidām vēl nav oficiāli zināms.

Sanda un Kaspars rīta raidījumu kopā vadījuši jau teju astoņus gadus, bet Kaspars SWH nostrādājis kopā 10 gadus.

Situācijas iemeslus gan var nojaust vien starp “rindām”. Kaspars teica arī šādi: “Man piedāvātais dienas ēters nekādi nav pa ceļam nākotnes piedzīvojumos, bet ar pateicības pilnām acīm, liekot roku uz sirds, varu teikt milzīgu paldies radio SWH un oranžā viļņa ieskautajiem par šeit kopā piedzīvoto.”

Par tālāko arī Kaspars pagaidām vien pajokoja ēterā: “Pēc 10 gadiem darbīgā “laulībā”, mēs esam izlēmuši turpmāk dzīvot šķirti. Es varēšu pievērsties galdniecībai, savukārt tu varēsii turpināt jaunos augstumos plosīties un priecāties.”

Kaspars arī teica sirsnīgu paldies Sandai par sadarbību, uz atvadām viņai dāvājot kopīgu foto, kurā abi redzami kopā – viens pārģērbies par otru. Savukārt Sanda Kasparam dāvāja tēju un grāmatu ar atziņām.

